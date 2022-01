Drama: GASGAS-Star Daniel Sanders wohl ausgeschieden

Für Daniel Sanders ist die Dakar 2022 so oder so gelaufen

Etappe 7 der Rallye Dakar 2022 ist im vollen Gange, doch sie findet ohne Daniel Sanders statt. Eigentlich hätte der schnelle Australier im GASGAS Factory Team den Renntag eröffnen müssen.

Am Freitag fuhr Daniel Sanders noch den Sieg auf der verkürzten sechsten Etappe ein und äußerte sich selbstbewusst über den weiteren Fortgang der Dakar 2022. Doch viel früher als man erwarten konnte, musste der 27-Jährige einen Rückschlag hinnehmen, der sogar sein Aus bei der 44. Ausgabe der härtesten Rallye bedeuten könnte, mindestens aber in der Gesamtwertung.

Denn noch auf der Überführung zum Start der Wertungsprüfung wurde der GASGAS-Pilot in einen Sturz verwickelt. Nach ersten Berichten verletzte sich Sanders dabei am rechten Arm und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Seine Verletzung ist demnach zwar nicht besorgniserregend, dennoch aber wohl zu schlimm, um Etappe 7 zu bestreiten. Möglicherweise ist auch sein Motorrad beschädigt.

Für GASGAS ist der Ausfall von Sanders ein doppelter Rückschlag, denn nun muss Dakar-Leader Sam Sunderland die siebte Etappe eröffnen und droht dadurch viel Zeit zu verlieren – und auch die Führung in der Gesamtwertung.

Am dritten Wegpunkt bei 121 km hat der Engländer bereits 4:30 min auf den schnellsten Piloten verloren, auf Matthias Walkner (Red Bull KTM) sind es drei Minuten. Der Österreicher hat zu diesem Zeitpunkt also bereits die Gesamtführung übernommen.