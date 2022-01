Adrien Van Beveren bringt Yamaha an die Dakar-Spitze

Seit Stéphane Peterhansel 1998 wartet Yamaha auf den nächsten Triumph bei der Rallye Dakar. Nach sieben Etappen bei der 44. Ausgabe führt mit Adrien Van Beveren ein Yamaha-Pilot, dem man den Sieg zutrauen muss.

Nach der dritten Etappe der Dakar 2022 hatte Adrien Van Beveren mit nur 4 sec Rückstand auf Sam Sunderland bereits die Hand an der Dakar-Führung, doch GASGAS-Pilot Sam Sunderland blieb vorne und hatte am Ruhetag sieben Minuten Vorsprung auf den Franzosen.



Doch auf Etappe 7 drehte der Yamaha-Pilot auf und konnte nun erstmalig die Führung bei der 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt übernehmen. Fünf Minuten hinter Van Beveren folgt Matthias Walkner (Red Bull KTM) als Zweiter, innerhalb weniger Sekunden zum Österreicher liegen Kevin Benavides (KTM) und Sunderland.

Van Beveren ahnte, dass er am Sonntag den Unterschied ausmachen konnte.



«Ich habe versucht zu attackieren, wo immer es möglich war, hinsichtlich der Navigation war es aber knifflig. Ich wusste, dass es sich auszahlen könnte, also habe ich alles gegeben. Es hat geklappt. Das ist cool«, freute sich der 31-Jährige. «Wenn man bedenkt, was ich durchgemacht habe, macht mich das glücklich. Ich hatte zwei schwierige Jahre durch meine Stürze, jetzt fühlt es sich großartig an.»

Der Yamaha-Pilot weiß aus früheren Ausgaben, dass man sich bei der Rallye Dakar nicht in Sicherheit wähnen darf. Fünf Minuten Vorsprung sind nicht viel.



«Ich werde mein Bestes geben, um meine Führung zu verteidigen – aber ohne mich verrückt zu machen. Mein Ziel ist in erster Linie, das Ziel zu erreichen. Das habe ich von Anfang an gesagt und das hat sich nicht geändert», hielt Van Beveren fest. «Ich werde von meiner Erfahrung profitieren und am ursprünglichen Plan festhalten. Es ist noch lange nicht vorbei und ich habe vor, bis zum Ende hart zu arbeiten. Wenn es alles passt, es wird fantastisch.»