Auflösungserscheinungen bei Yamaha – am Roadbook

Erster Schreck für Yamaha bei der Rallye Dakar 2022. Nachdem man vor dem Start zur achten Etappe den Rückzug von Ross Branch vermelden musste, verlor Adrien Van Beveren auch noch die Gesamtführung.

Die Führung der Dakar 2022 musste Adrien Van Beveren zwar nach nur einem Tag wieder an Sam Sunderland (GASGAS) abgeben, doch mit weniger als fünf Minuten Rückstand sind die Chancen auf den ersten Yamaha-Sieg seit Stephan Peterhansel 1998 noch intakt.

Angesichts seiner elften Startposition und der Ereignisse war es sogar eine überaus solide Leistung des Franzosen, dass er nur zehn Minuten auf den Tagessieger einbüßte.



«Der Knopf an meinem Roadbooks ist in den ersten Dünen kaputtgegangen, also musste ich es mit der Hand scrollen. Es war nicht einfach, so zu fahren. Mit nur einer Hand am Lenker über die Löcher im Boden zu springen, ist beängstigend», erzählte der Yamaha-Pilot im Ziel. «Ansonsten hatte ich keine weiteren Probleme. Alles ist ok, solche Probleme gehören zur Dakar einfach dazu. Ich habe mein Bestes gegeben und ich bereue nichts. Ich bin mit meinem Tag immer noch zufrieden und meine Einstellung hat sich nicht geändert: Ich werde versuchen, bis ins Ziel so wenig Fehler wie möglich zu machen.»

Bisher ist Van Beveren und Yamaha damit gut gefahren. Abgesehen vom Rückzug von Ross Branch gab es noch keinen ernsten Rückschlag bei der diesjährigen Dakar. Der Botsuaner war auf Etappe 6 gestürzt, fuhr am Sonntag aber dennoch tapfer die 13. Zeit. Weil er über Schmerzen im Bein klagte, verzichtete er.

Der dritte Yamaha-Werkspilot, der US-Amerikaner Andrew Short, liegt mit 35 min Rückstand zwar nicht mehr in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze, seit seinem Navigationsfehler auf Etappe 1B ist er stark unterwegs.