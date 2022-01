Dakar, Etappe 8: Erste Vorentscheidung am Montag?

Am Montag stehen mehr als 800 Kilometer auf dem Plan und damit erfolgt der längste Tag der diesjährigen Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Alle Zeichen deuten auf eine erste Vorentscheidung hin.

Mehr als 700 Kilometer standen auf dem Plan für die siebte Etappe der Rallye Dakar am Sonntag. Viele Fahrer werden noch bis weit in die Nacht mit den Folgen dieses Husarenritts zu kämpfen haben. Doch am Montag geht es gleich sehr früh in den nächsten Tag der härtesten Rallye der Welt und es wird die längste Strecke dieser Ausgabe.

Die 44. Dakar-Rallye führt die Teilnehmer auf der achten Etappe vom Biwak in Ad Dawadimi nach Wadi ad Dawasir. Alle Piloten, die schon in der Vergangenheit an der Dakar in Saudi-Arabien teilgenommen haben, kennen diese Region recht gut, denn dieser Teil des Landes wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach durchfahren. Im Kreis Wadi ad Dawasir leben etwas mehr als 100.000 Menschen, er zählt zu den großen landwirtschaftlichen Gebieten des Landes, denn durch den gleichnamigen Fluss ist die Region bestens für den Anbau von Tomaten, Kartoffeln und Wassermelonen geeignet.

Die ersten 200 Kilometer der Wertungsprüfung bestehen vollständig aus Sand und Dünen und die Teilnehmer werden dabei von einer Schlucht in die nächste geschickt. Letztlich wird sich die Landschaft am Ende der Etappe in ein anderes Bild verwandeln und nur die wenigsten Teilnehmer werden das Biwak vor Eintritt der Dunkelheit erreicht haben. Insgesamt stehen 830 km auf dem Programm, davon sind jedoch 435 Kilometer auf der Verbindungsetappe zurückzulegen.