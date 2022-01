Sam Sunderland (GASGAS): Teamkollege und Führung weg

Sam Sunderland startet nicht nur mit dem Verlust der Gesamtführung in die zweite Woche der Rallye Dakar 2022, sondern muss seit Etappe 7 auch ohne seinen GASGAS-Teamkollegen Daniel Sanders auskommen.

Eigentlich wollte Sam Sunderland gemeinsam mit seinem GASGAS-Teamkollegen Daniel Sanders sowie Red Bull KTM-Ass Matthias Walkner die siebte Etappe der Rallye Dakar 2022 fahren, doch Sanders stürzte auf der Überführung und brach sich Ellbogen und Handgelenk am linken Arm. Walkner vermutete, dass der Australier einen Gehsteig übersehen hatte.

So musste Sunderland die heutige Route eröffnen und wurde bereits am ersten Wegpunkt vom Österreicher eingeholt. Zusammen konnten sie zunächst ihren Rückstand in Grenzen halten, doch am Wegpunkt bei 259 km kamen sie mit 20 Minuten Rückstand an. Im Ziel hatte Sunderland 25 min auf Etappensieger Nacho Cornejo (Honda) eingebüßt und musste damit die Dakar-Führung an Adrien Van Beveren (Yamaha) abgeben. Seit Etappe 2 hatte der Engländer die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt angeführt.



«Es war ein ziemlich harter Tag», stöhnte der Sunderland. «Es fing mit einem Sturz auf der Verbindung schlecht für Sanders an, danach war Navigation auf der Etappe wirklich sehr schwierig – nicht gerade ideal, um von vorne zu starten. Regen hatte viele der Spuren weggespült, also war es wie eine Lotterie. Ehrlich gesagt ist das frustrierend, gleichzeitig bin ich mir sicher, dass es in den nächsten Tage für die anderen Piloten genauso sein wird.»

Der Verlust der Gesamtführung ist für den GASGAS-Piloten nicht weiter tragisch.



«Natürlich ist die Führung cool, aber wie ich schon am Ruhetage sagte, es bedeutet nichts», winkt der 32-Jährige ab. «Wir haben noch so viele lange Tage vor uns und ich bin mir sicher, dass es noch einige Gelegenheiten zum Angriff geben wird. Ich freue mich für Adrian Van Beveren, gleichzeitig muss er aber am Montag vor mir starten und hat den Job, den ich hatte. Das ist es, was das Rennen so interessant macht.»