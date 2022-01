Matthias Walkner (KTM) gesteht Navigationsfehler

Wie andere Top-Piloten musste Matthias Walkner auf der zehnten Etappe Federn lassen. Für den Red Bull KTM-Piloten war der Rückschlag aber besonders groß und er bedeutete den Verlust der Dakar-Führung.

Zum richtigen Zeitpunkt schien Matthias Walkner auf der gestrigen Etappe aufzudrehen und übernahm erstmals seit Beginn der Dakar 2022 am 1. Januar die Führung. Doch am Mittwoch erlebte der Salzburger seinen bisher schwärzesten Tag bei der diesjährigen Rallye.

Eigentlich war der Red Bull KTM-Pilot gut unterwegs und lag 100 km vor dem Ziel nur 2 min zurück, doch nach 375 km stand dann ein gewaltiger Rückstand von fast 16 min fest. Damit verlor Walkner die Gesamtführung und liegt bei noch zwei ausstehenden Renntagen als Vierter 8:24 min hinter Leader Adrien Van Beveren (Yamaha).

Der Österreicher war nicht der einzige der vorderen Piloten, der Zeit einbüßte. «Die Jungs vorn haben am Anfang die Orientierung verloren und ich konnte etwas Zeit auf sie aufholen», resümierte der KTM-Pilot im Ziel. «Gegen Ende stand die Sonne aber so hoch und die Kontraste waren so schwach, dass die Spuren schwer zu erkennen waren. Deshalb machte ich einen Navigationsfehler, der mich mehrere Minuten gekostet hat.»

Die Flinte ins Korn werfen will Walkner nicht, er ist immer nach bester KTM-Pilot der Gesamtwertung. «So geht das, man gewinnt etwas, man verliert etwas. Wir haben noch zwei lange Tage vor uns», meinte der Dakar-Sieger von 2018 abschließend.