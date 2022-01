Dakar 2022, Etappe 9: KTM-Star Walkner neuer Leader

Dakar-Fans dürfen sich auf ein spannendes Finale bei der 44. Ausgabe freuen. Nach Etappe 9 führt mit Matthias Walkner erstmals ein KTM-Pilot die Wertung an. Siegchancen haben aber weiterhin auch GASGAS, Honda und Yamaha.

Erstmals musste Sam Sunderland am Dienstag einen Renntag bei der Rallye Dakar 2022 eröffnen. Der GASGAS-Pilot hatte bei seinem gestrigen Sieg ein gutes Timing, denn die Navigation auf der neunten Etappe erwies sich nicht als große Hürde.



Als der Engländer nach 2:37 Std. die 287 km lange Wertungsprüfung absolviert hatte, hatte er nur 8 min auf Etappensieger Nacho Cornejo (Honda) eingebüßt. Es ist der zweite Etappensieg des Chilenen bei der diesjährigen Rallye und der vierte von Honda.

Aber Sunderland verlor auch 6 min auf den Dakar-Zweiten Matthias Walkner und musste die Gesamtführung somit an den Red Bull KTM-Piloten abgeben. Der Österreicher und Dakar-Sieger von 2018 kam nur 2 min nach Cornejo im Ziel an und führt die 44. Ausgabe bei nur noch drei ausstehenden Etappen erstmals an!



Für den bisher einzigen KTM-Etappensieg bei der Dakar 2022 sorgte Danilo Petrucci (Tech3-KTM) auf der fünften Etappe.

Für eine Vorentscheidung sorgte die neunte Etappe freilich nicht, eher im Gegenteil. Lagen die Top-6 zuvor innerhalb von 15 Minuten, sind sie nun nur noch von 11 min getrennt!



Denn Kevin Benavides (+1:26 min/Red Bull KTM), Joan Barreda (+2:10 min/Honda), Pablo Quintanilla (+5:02 min/Honda) und auch Adrien Van Beveren (+5:04 min/Yamaha) verkürzten durch ihre Finishs den Rückstand auf die Dakar-Führung.

Nicht profitieren konnte dagegen Sherco-Ass Lorenzo Santolino, der sich als Außenseiter durchaus noch Chancen auf den Gesamtsieg ausrechnen konnte. Der Spanier verlor 11 min und liegt in der Gesamtwertung nun über 26 min zurück.

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.