Honda jubelt am Dienstag und wahrt alle Siegchancen

Die Werksmannschaft von Honda erlebt bei der Rallye Dakar 2022 in Saudi-Arabien ein ständiges Auf und Ab, doch am Dienstag gelang dem Team ein Befreiungsschlag, der die Ausgangslage vor dem Finale stark verbessert.

Nacho Cornejo legte auf der neunten Etappe der diesjährigen Dakar-Rallye in Saudi-Arabien die Bestzeit in den Sand. Der Chilene absolvierte die 287 km lange Wertungsprüfung in einer Zeit von 2:29:30 Stunden und distanzierte Vorjahressieger Kevin Benavides (Red Bull KTM) um etwas mehr als eine Minute. Auch Ricky Brabec landete mit seiner CRF 450 Rally in den Top-3. Cornejo und Brabec liegen damit in der Gesamtwertung auf den Plätzen 9 und 12 mit Rückständen von etwas mehr als einer halben Stunde. Cornejo sagte nach der Prüfung: «Wir haben noch drei Tage vor uns und ich gebe alles, um in der Gesamtwertung weiteren Boden gutzumachen.»

Besser im Rennen liegen die beiden Teamkollegen Pablo Quintanilla und Joan Barreda Bort, die am Dienstag ebenfalls unter den ersten acht Fahrern das Ziel erreichten. Quintanilla, der von Husqvarna zu den Japanern wechselte, belegt in der Gesamtwertung Platz 4 und hat damit drei Tage vor dem Ende der härtesten Rallye der Welt noch alle Chancen auf den Gesamtsieg. Nur vier Minuten trennen ihn vom Spitzenreiter Matthias Walkner (Red Bull KTM) aus Österreich.

«Es war ein guter Tag, denn unser Ziel war es, Sam einzuholen und keine Navigationsfehler zu machen. Beides hat funktioniert und zusätzlich habe ich noch eine Minute in der Gesamtwertung aufgeholt», freute sich der Chilene am Nachmittag. «Die Startposition für die zehnte Etappe ist gut, denn ich muss nicht eröffnen und ich habe schnelle Piloten vor und hinter mir. Wir werden versuchen, gut mit dem Druck umzugehen, die Zeiten sind sehr eng und ich denke, es bleibt auch bis zum Ende so. Ich genieße das Rennen.»

Nach der neunten Etappe belegt Joan Barreda Bort aus Spanien den sechsten Rang in der Rallye-Wertung. Der Honda-Pilot kämpft seit der letzten Woche mit einem lädierten Schlüsselbein und er schafft es trotz sehr starker Schmerzen Zeit auf die Gesamtführenden gutzumachen. Barreda belegte am Dienstag den fünften Platz, insgesamt liegt er mit nur zehn Minuten Rückstand auf Walkner auf Position 6.

«Ich bin als zehnter gestartet und ich hatte viele Fahrer direkt vor mir. Meine Pace war gut und ich habe in der Navigation einige kluge Entscheidungen getroffen. Je länger die Etappe andauerte, umso besser fühlte ich mich und im Finale konnte ich sogar noch mehr riskieren», beteuerte der 38-jährige Routinier. «Das Tempo war sehr hoch und die Fahrer vor mir haben gut navigiert. Auch wenn wir nicht sehr viel Zeit gutmachen konnten, ist eine weitere Etappe gelaufen und ich habe immer noch die Möglichkeit auf den Dakar-Sieg. Mein Ziel ist es, alles zu geben.»