Sieger Toby Price (KTM) überzeugt: Keine Teamorder 12.01.2022 - 13:44 Von Peter Fuchs

© Rally Zone KTM-Werksfahrer Toby Price

Der zweifache Dakar-Sieger Toby Price hat sich in der zehnten Etappe der Rallye in Saudi-Arabien seinen ersten Tagessieg 2022 gesichert. In der Gesamtwertung liegt das KTM-Ass als Sechster bereits fast 28 min zurück.