Rückstand egal: Vater und Sohn fahren Dakar gemeinsam

Mit den Deutschen Stephan und Thomas Preuss sind zwei Brüder bei der Rallye Dakar 2022 am Start. Ein anderes außergewöhnliches Gespann kommt mit Juan Carlos Puga und Juan José Puga aus Ecuador – es sind Vater und Sohn.

Sie fahren nicht auf Sieg, sie fahren auf Ankommen: Juan Carlos und Juan José Puga aus Ecuador. Carlos ist der Vater von José. Ihre Namen finden sich am unteren Ende der Dakar-Wertung.



Nachdem José eine Etappe nicht beenden konnte, fährt er dank der Joker-Regelung nur noch außerhalb der Konkurrenz mit. Der Unternehmer belegt mit 118 Stunden Rückstand (davon 80 Std. als Zeitstrafen) den letzten Platz.



Sein Vater ist besser platziert: Mit 27 Std. Rückstand ist er 116. von den nach Etappe 9 noch verbliebenen 128 Teilnehmern. Seine Zeitstrafen sind mit 2:04 Std. deutlich geringer.

Vater und Sohn bestreiten die Rallye überwiegend gemeinsam, wobei José seinem Vater viel Unterstützung leistet, was andersherum gedacht war.



«Wir sehen die Dakar als gemeinsames Rennen an, bei dem Vater und Sohn das härteste Rennen der Welt bestreiten», sagte der stolze Carlos. «Mein Sohn kennt sich mit der Navigation aus und ist schneller. Ich habe das Durchhaltevermögen und die Ruhe bei der Bewältigung von Problemen und helfe als Lastesel. Wir wollen eine anständige Dakar fahren, der Traum ist es aber, es gemeinsam als Vater und Sohn zu schaffen. Für mich ist es unglaublich, wie Juan José das Rallye-Motorrad kontrolliert. Er hat ein konstantes Tempo, liest das Roadbook ausgezeichnet und surft durch die Dünen, als wäre er dafür geboren. Jedes Mal, wenn ich stürze, hilft er mir hoch, treibt mich an und kümmert sich um mich.»

Wegbereiter, die härteste Rallye gemeinsam zu bestreiten, war José, der sein Debüt vor zwei Jahren gab und als ordentlicher 42. gewertet wurde. Damals fand die Rallye in Peru statt.





«Die Dakar 2019 auf einem Motorrad zu beenden, war ein historisches Ereignis für unsere Nation. Dieses Rennen war bis dahin aufgrund der zu bewältigenden Hürden eine Art Tabu. Mit meiner Leistung haben viele Fahrer erkannt, dass es ein erreichbares Ziel ist – einer von ihnen war mein Vater», erzählte José. «Ich habe das Gefühl, dass ich derjenige war, der ihm die Augen geöffnet hat. Als wir uns in Peru feierten, sagte er zu mir: Glaubst du, ich schaffe das auch? So hat er im Grunde die Entscheidung getroffen, als mein Backpacker zu laufen, um gemeinsam Geschichte zu schreiben.»