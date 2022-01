Leader Adrien Van Beveren (Yamaha) ist Einzelkämpfer

Es sieht gut aus für Yamaha bei der Dakar 2022. Nach der zehnten Etappe führt Adrien Van Beveren die Gesamtwertung an, doch der Franzose befürchtet, dass er als Einzelkämpfer an den letzten beiden Tagen im Nachteil ist.

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Nach der ereignisreichen Etappe 10 wurde die Spitzengruppe neu sortiert. Der bisherige Dakar-Leader, Matthias Walkner (KTM), verlor 16 Minuten und fiel auf Rang 4 zurück. Sam Sunderland (GASGAS) büßte ebenfalls Zeit ein, rückt aber dennoch vor auf Rang 2, neuer Führender mit fast 6 min Vorsprung ist Adrien Van Beveren (Yamaha).

Weil die Honda-Asse Pablo Quintanilla und Joan Barreda nachträglich mit einer Zeitstrafe belegt wurden, wurde Van Beveren auf der zehnten Etappe als Dritter gewertet.



«Ich bin in meinem Tempo gefahren und habe versucht, mich nicht zu verirren. Das Problem ist, dass es am Donnerstag eine sandige Etappe wird und wenn du die Strecke vor den anderen beginnst, können dir die nachfolgenden Piloten viel Zeit abknöpfen», grübelte der Yamaha-Pilot, der noch ein weiteres Problem befürchtet. «KTM, GASGAS und Husqvarna werden als ein Team fahren und Honda hat auch vier schnelle Fahrer. Leider war Andrew heute aber nicht so gut und wird mir nicht helfen können. Ich bin auf mich allein gestellt, es liegt an mir. Ich weiß nicht, ob es klappen kann, wobei ich gerne vorne liege. Wir werden einfach unser Bestes geben. Vielleicht bin ich der Einzige ohne Strategie, vielleicht funktioniert das. Vielleicht wird unser Traum dadurch wahr.»

Zur Erinnerung: Van Beverens Teamkollege Ross Branch musste nach einem Sturz vorzeitig aufgeben. Der dritte Yamaha-Pilot, Andrew Short, wurde Siebter und startet demnach hinter dem Dakar-Leader.

Yamaha hat die Dakar zuletzt 1998 mit Stephan Peterhansel gewonnen. Dessen Frau, die Deutsche Andrea Mayer, ist seit 2021 sportliche Leiterin im Yamaha-Werksteam.