Wie gewonnen, so zerronnen: Zeitstrafen für Honda!

Etappe 10 krempelte die Gesamtwertung der Rallye Dakar 2022 um. Für die Honda-Piloten Pablo Quintanilla und Joan Barreda hatte die Rennleitung jedoch später eine schlechte Nachricht.

Als wäre auf der zehnten Etappe nicht schon genug passiert: Kevin Benavides (Red Bull KTM) rollte mit Motorschaden aus, der als Dakar-Leader in den Renntag gestartete Matthias Walkner leistete sich einen Navigationsfehler und verlor 16 min. Und auf dem letzten Teilstück genehmigten sich dann auch noch die Honda-Asse Pablo Quintanilla und Joan Barreda sowie GASGAS-Pilot Sam Sunderland einen Umweg.



Nun arbeitet sich Veranstalter A.S.O. durch die Resultate und berücksichtigt im vorläufigen Ergebnis eventuelle Zeitstrafen, die für verschiedene Vergehen ausgesprochen werden. In der Regel handelt es sich hierbei um verpasste Wegpunkte oder Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Von den Top-Piloten auffällig: Die Honda-Werkspiloten Joan Barreda und Pablo Quintanilla. Der wie entfesselt fahrende Spanier machte zunächst viel Zeit gut, gab einen Teil davon auf seiner Irrfahrt her. Nun bekam er weitere vier Minuten aufgebrummt und fällt in der Tageswertung mit 7:21 min Rückstand auf Platz 9 zurück. In der Dakar-Wertung liegt Barreda um 10:47 min zurück – nach Etappe 9 waren es 10:57 min.



«Ich bin als Fünfter in den Tag gestartet und hatte einige Navigationsprobleme», gab der 38-Jährige zu. «Es war knifflig, zweimal habe ich mich verfahren. Danach habe ich so stark wie möglich gepusht. Die Jungs vorne sind sehr schnell. Es wird schwierig, Plätze gutzumachen. Ich hoffe weiter, dass ich Zeit aufholen kann.»

Sollte Barreda die Dakar 2022 nicht gewinnen, dann weiß er immerhin genau, woran es lag.



«Ich hadere immer noch damit, dass ich am ersten Tag 40 Minuten verloren habe. Aber ich bin immer noch konzentriert», versichert der Honda-Pilot. «Wir haben noch zwei Etappen vor uns, und dürfen nicht noch einmal Zeit verlieren. Pablo ist auch gut platziert. Wir wollen das Ding auf jeden Fall für Honda gewinnen.»

Es wäre dann der dritte Sieg in Folge für Honda, doch aktuell wird die Dakar von Yamaha-Ass Adrien Van Beveren angeführt. Bester Honda-Pilot ist Pablo Quintanilla, der auf Etappe 10 eine Zeitstrafe von 2 Minuten erhielt und 6:15 min hinter Van Beveren auf Rang 3 liegt.

Einziger Trost für Honda: Auf der sandigen Etappe am Donnerstag können sie von ihren hinteren Startplätzen profitieren und möglicherweise Zeit aufholen.