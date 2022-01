Dakar 2022, Etappe 11: Vorteil GASGAS vor dem Finale

Die elfte Etappe der Dakar 2022 brachte eine Vorentscheidung im Kampf um den Triumph bei der härtesten Rallye. Etappensieger Sam Sunderland (GASGAS) fuhr einen ordentlichen Vorsprung in der Gesamtwertung heraus.

Eines kann man nach der elften Etappe mit hoher Wahrscheinlichkeit prognostizieren: Adrien Van Beveren (Yamaha) und Joan Barreda (Honda) müssen ihren Traum vom Gewinn der Dakar 2022 beerdigen.

Der Yamaha-Pilot ging als Dakar-Leader in den vorletzten Renntag und verlor 21 min auf Etappensieger Kevin Benavides (Red Bull). Beim Honda-Piloten waren es sogar 25 min. Der Franzose und der Spanier fuhren die meiste Zeit gemeinsam mit Toby Price (Red Bull KTM) und Luciano Benavides (Husqvarna), die am Mittwoch die Plätze 1 und 2 belegt hatten und heute noch mehr Zeit verloren.

Zur Info: Benavides erlitt am Mittwoch einen Motorschaden, konnte die Rallye aber dank der Joker-Regelung fortsetzen. Nun hilft der Vorjahressieger seinen Kollegen aus der Pierer Mobility Group.

Den Vorteil seiner hinteren Startposition nutzte dagegen Sam Sunderland für eine furiose Fahrt und schrammte nur 4 sec am Etappensieg vorbei. Der GASGAS-Pilot machte so viel Zeit gut, dass er einen sechsminütigen Rückstand in einen fast siebenminütigen Vorsprung in der Gesamtwertung umwandeln konnte. Am nur 164 km kurzen letzten Tag der diesjährigen Dakar hat der Engländer gute Chancen, seinen zweiten Gesamtsieg bei der prestigeträchtigen Rallye einzufahren.

Von den Werkspiloten der japanischen Hersteller konnte einzig Pablo Quintanilla den Schaden auf 7:40 min Rückstand begrenzen. Der Honda-Pilot liegt in der Gesamtwertung auf Platz 2, allerdings nur wenige Sekunden vor Matthias Walkner (Red Bull KTM), der auf Etappe 11 nur 4:54 min einbüßte.

Auf der finalen Etappe am Freitag kommt es zum Kampf der Top-3 um den Gesamtsieg, mit einem kleinen Vorteil für GASGAS.

Einen großartigen Tag erwischte Joaquim Rodrigues als Tagesdritter mit nur 2:26 min Rückstand. Der Hero-Pilot hatte zuvor bereits mit dem Sieg der dritten Etappe auf sich aufmerksam gemacht.

Tech3-KTM-Ass Danilo Petrucci, der sich an den letzten Tagen aufs Ankommen konzentriert, traf 23 min nach dem Etappensieger im Ziel ein.