Dakar 2022: Darum wird Etappe 11 entscheidend sein

In der Motorradwertung der Rallye Dakar in Saudi-Arabien ist auch am Mittwoch, zwei Tage vor dem Ende noch alles offen. Am Donnerstag erwartet die Fahrer auf Etappe 11 eine letzte große Herausforderung.

Auf der elften Etappe geht es für die Teilnehmer am Donnerstag auf eine Schleife in der Nähe der Stadt Bisha. Der Ort liegt in der Provinz Asir im Westen von Saudi-Arabien und etwas mehr als 200.000 Menschen Leben in der Stadt. Der vorletzte Tag der härtesten Rallye der Welt könnte eine Vorentscheidung bringen, denn die Etappe am Freitag ist deutlich weniger anspruchsvoll.

Im Uhrzeigersinn geht es für die Führenden der Dakar-Rallye früh am Morgen nördlich in eine kurze Verbindungsetappe, bevor es dann in die 346 km lange Wertungsprüfung geht. Mehr als zwei Drittel der Etappe machen noch einmal Sand und Dünen aus, knappe 30 Prozent müssen die Teilnehmer über Geröll und Erde absolvieren. Die insgesamt 501 Kilometer verteilen sich auf eine Höhe von 800 bis 1.000 Meter über dem Meeresspiegel.

Auch wenn die Rallye in ihre finale Phase geht, steht am Donnerstag noch mal eine Herausforderung für die in der Wertung verbliebenen Piloten auf dem Plan. Rallye-Organisator A.S.O. spricht von der größten technischen Challenge, denn die Fahrzeuge werden mehr als die Hälfte des Tages in den Dünen verbringen, dabei werden verschiedene Größen und Gegebenheiten in allen Variationen vorhanden sein. Der letzte große Kampf, bevor es am Freitag in die Kür gehen wird.