Dakar: «Original by Motul»-Pokal geht nach Litauen

Milan Engel holte in der zweiten Woche stark auf, für Rang 1 reichte es aber am Ende nicht

Ohne Unterstützung eines Teams machte sich Arunas Gelazninkas 2022 erneut auf den Weg zur Rallye Dakar in Saudi-Arabien und der Husqvarna-Pilot schaffte es zum zweiten Mal, die «Original by Motul»-Kategorie zu gewinnen.

Arunas Gelazninkas kommt aus dem kleinem 3.000 Seelen Dorf Neveronys in Litauen und er ist 36 Jahre alt. Mit seiner Husqvarna machte er sich vor dem Jahreswechsel auf nach Saudi-Arabien, um seine vierte Dakar-Rallye in Angriff zu nehmen. Gelazninkas fährt in der Motorradwertung, jedoch ohne jegliche Unterstützung von Mechanikern oder Helfern.

In der Klasse «Original by Motul» muss selbst geschraubt und repariert werden, lediglich eine Kiste mit den persönlichen Werkzeugen, Hilfsmitteln und der eigenen Verpflegung steht den Piloten zur Verfügung. Der Motorradfahrer aus Litauen kämpfte sich bei der 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt durch zwölf herausfordernde Etappen und landete am Ende auf Position 1 in dieser Helden-Klasse.

Insgesamt benötigte der Husqvarna-Pilot etwas mehr als 43 Stunden für die Wertungsprüfungen auf der Arabischen Halbinsel. In der Gesamtwertung der Bikes reichte es für Platz 28, dabei büßte Gelazninkas 4:23 h auf Dakar-Triumphator Sam Sunderland (GASGAS) ein.

«Wir haben es geschafft, unser zweiter Sieg in Folge», strahlte der 36-Jährige im Ziel und betonte anschließend: «Vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung. Verfolge immer deine Träume und Ziele, es ist alles möglich, wenn du hart dafür arbeitest und an dich und dein Team glaubst. Es ist schön, wieder auf dem Podium zu stehen.»

Hinter Gelazninkas fuhr der Tscheche Milan Engel auf den zweiten Rang der «Kistenfahrer». Der KTM-Pilot kam bei seiner achten Dakar-Teilnahme nur 33 Minuten hinter dem Klassensieger ins Ziel von Jeddah. Der Franzose Benjamin Melot erledigte ebenfalls einen starken Job und kam mit seiner KTM als dritter auf das Podium. Insgesamt wurden 28 Fahrer in der Klasse der wahren Dakar-Helden gewertet.