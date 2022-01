Yamaha nach der Dakar 2022: Riesige Erleichterung

Für Yamaha gab es bei der Dakar zuletzt nicht viel zu feiern, vor allem 2021 war ein Desaster. Auch wenn es Aushängeschild Adrien Van Beveren bei der 44. Ausgabe nicht aufs Podium schaffte, ist die Erleichterung spürbar.

Den letzten Dakar-Erfolg feierte Yamaha mit Stéphane Peterhansel 1998, als die Rallye noch von Paris über Granada nach Dakar führte. Der Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo erreichte danach Achtungserfolge und war auch in den vergangenen Jahren an der Spitze zu finden, für einen Platz auf dem Podium reichte es aber schon lange nicht mehr.



2017 gelang Adrien Van Beveren ein vierter Platz, nur 50 sec hinter dem drittplatzierten KTM-Piloten Gerard Farres Guell. Im Jahr darauf schaffte es kein Yamaha-Pilot in die Top-10. Beim letzten Event in Südamerika, 2019, reichte es für Xavier De Soultrait mit 54 min für Platz 5.

Mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien wurde es nicht besser. 2020 brachte Franco Caimi die beste Yamaha auf Platz 8 ins Ziel, mit einem Rückstand von 1:42 Stunden war der Sieg weit entfernt. Im vergangenen Jahr zog das Werksteam alles Pech an: Alle fünf Werkspiloten fielen mit einem Defekt aus. 2022 konnte und musste es besser laufen.



Mit einem neu formiertem und auf drei Fahrer reduziertem Team ging Yamaha bei der 44. Ausgabe der härtesten Rallye an den Start. Aushängeschild Adrien Van Beveren erledigte seine Aufgabe bravourös und wären seine Teamkollegen Ross Branch und Andrew Short nicht zu Beginn in eine Navigationsfalle getappt, wären wohl auch sie bis zum Ende vorne platziert gewesen.

Als Dakar-Leader nach Etappe 10 wurde Van Beveren am Ende Gesamtvierter, weniger als 19 Minuten hinter Sieger Sam Sunderland (GASGAS). Yamaha geht mit erhobenem Haupt aus dieser Dakar!



«Die Dakar 2022 ist vorbei und es war ein großartiges Rennen für das Team. Ich bin wirklich stolz auf das, was die Fahrer erreicht haben, was natürlich ohne die großartigen Techniker und Mechaniker, die wir versammelt haben, nicht möglich gewesen wäre», hielt Alexandre Kowalski von Yamaha Europe fest. «Das gesamte Team hat in den letzten zwölf Monaten immer positiv gearbeitet und wir haben so große Fortschritte gemacht.»

Einziger Ausfall in diesem Jahr war der aus Botswana stammende Branch, der nach einem Sturz vorzeitig aufgeben musste.



«Es war bitte für uns, Ross auf halbem Strecke zu verlieren. Er kam gerade in Schwung, aber leider läuft es im Sport manchmal so und zum Glück ist es nur eine relativ leichte Verletzung», erklärte der Offroad-Rennchef der Japaner. «Es war wirklich schön zu beobachten, wie sich Andrew nach einem schwierigen ersten Tag im Laufe der Rallye steigerte. Er war die jeden Tag stark und konstant, was wirklich erfreulich war, und erreichte noch die Top-10. Nach dem, was passiert war, ist ein starkes Ergebnis.»

Viel Lob erhält Van Beveren, der in der Schlussphase der Rallye auf sich allein gestellt war, während die Konkurrenz gleich mehrere Fahrer auf vorderen Plätzen im Rennen hatte.



«Adrien war in einer starken Form – er war von Etappe 1 an nicht schlechter als Vierter! Das beweist seine Fähigkeiten und seine Beständigkeit. Er fuhr ausgezeichnet und sorgte damit für die positive Stimmung im Team. Es war bedauerlich, was ihm auf der elften Etappe passiert war», sagte Kowalski. «Insgesamt war diese Dakar wirklich stark für das Team. Unsere Reise begann vor einem Jahr und zu sehen, wie sich die harte Arbeit und das Engagement aller Beteiligten auszahlt, ist eine Genugtuung. Ich bin absolut stolz auf das, was wir erreicht haben.»