Samstagabend live: Powerstage - der Rallye-Talk

Bleib zu Hause und schau «Powerstage - der Rallye-Livetalk», neue Online-Talkshow für Rallyefans mit Rallye-Experten ab Karsamstag auf Facebook.

Start frei für «Powerstage - den Rallye Talk». Mit einer neuen Rallye-Livetalkshow bei Facebook überbrücken die Rallye-Piloten Christian Riedemann und Niklas Stötefalke ab sofort am Samstagabend die Zeit bis zum Start der ersten Wertungsprüfung. Erstmals an den Start geht die Online-Liveshow am Karsamstag um 20.00 Uhr. Riedemann und Stötefalke empfangen online in Ihren Livetalk Gäste aus dem nationalen und internationalem Rallyesport. Zunächst sind fünf Powerstage-Folgen geplant - jeweils samstags um 20:00 Uhr.



«Wir freuen uns auf ein lockeres Format, bei dem wir alle zu Wort kommen lassen: Rallyeteams aus dem nationalen und internationalen Bereich, Hersteller, Veranstalter und Promoter», erklärt Riedemann. «Dabei sollen die Fans reichlich mitdiskutieren. Wir sind sozusagen ein Lustmacher für die Rallyesaison 2020.»



Am Karsamstag, 11. April geht es los: Dann erwarten die beiden Rallyefahrer Aktive und Fans vor den digitalen Endgeräten. Die Sendung wird über Facebook gestreamt: auf facebook.com/powerstage_talk und facebook.com/rallyemag sowie auf facebook.com/adac.rallye.deutschland und facebook.com/ADACRallye/ . In der ersten Sendung freuen sich Riedemann und Stötefalke auf interessante Talkgäste: Bei der Premiere sind Thierry Neuville, Niki Schelle, Marijan Griebel und Rallyeexperte Reiner Kuhn mit von der Partie. «Wir möchten ganz Rallye-Deutschland vor dem Bildschirm versammeln», erklärt Riedemann. «Also, weitersagen und einschalten - wir freuen uns auf euch.»