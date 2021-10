Sachsen: Tannert geht als Leader in die zweite Etappe

Julius Tannert liegt bei seiner Heim-Rallye nach der ersten Etappe des letzten Laufes zur Deutschen Rallye-Meisterschaft in Sachsen in Führung, Titelanwärter Marijan Griebel und Dominik Dinkel trennen nur 4,2 Sekunden.

Beste Voraussetzungen für ein Herzschlagfinale in der Deutschen Rallye-Meisterschaft: Nach vier Wertungsprüfungen am Freitag führt Lokalmatador Julius Tannert aus Lichtentanne bei Zwickau gemeinsam mit Co-Pilot Helmar Hinneberg im Skoda Fabia Rally2 Evo das Feld der AvD-Sachsen-Rallye mit 2,1 Sekunden Vorsprung an.

Hinter Tannert liefern sich Marijan Griebel/Alexander Rath (Citroën C3 Rally2) und die derzeitigen DRM-Spitzenreiter Dominik Dinkel/Pirmin Winklhofer (Ford Fiesta Rally2) ein enges Duell um die letzten zu vergebenden Meisterschaftspunkte. Nach der dritten Wertungsprüfung noch zeitgleich, liegen Griebel/Rath vor der alles entscheidenden zweiten Etappe am Samstag 4,2 Sekunden vor Dinkel/Winklhofer.

Auf dem vierten Platz rangieren am Freitagabend Christian Riedemann und Lara Vanneste (VW Polo GTI R5). Dem Duo fehlen 1,1 Sekunden auf die Drittplatzierten. Philip Geipel vervollständigt mit seiner Beifahrerin Katrin Becker-Brugger (Skoda Fabia R5) die besten fünf Teams an der Spitze des Klassements. Der Rundstrecken-erfahrene Geipel genoss die Prüfung «Glück-Auf-Brücke» sichtlich und holte im Zwickauer Stadtzentrum beide Bestzeiten.