ADAC Opel e-Rally Cup wird 2022 noch attraktiver

Deutlich aufgewerteter Terminkalender für die zweite Saison der Rallye-Elektro-Pioniere, sieben Wertungsläufe in vier Nationen mit der Deutschen Rallye-Meisterschaft als Basis.

Nach der überaus erfolgreichen Premierensaison des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit laufen die Vorbereitung für den ADAC Opel e-Rally Cup 2022 auf Hochtouren. Die Teams in ihren Opel Corsa e-Rally erwartet im kommenden Jahr ein attraktives, abwechslungsreiches Programm mit Rallye-Einsätzen in vier Nationen.

Das Herzstück der zweiten Saison des ADAC Opel e-Rally Cup bilden vier Wertungsläufe im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Wie schon in der abgelaufenen Saison geplant, geht der Saisonauftakt am ersten Mai-Wochenende im Rahmen ADAC Actronics Rallye Sulingen über die Bühne. Nach dem erfolgreichen Auftritt in diesem Jahr ist auch die ADAC Rallye Stemweder Berg Mitte Juni erneut gesetzt, während die ADAC Saarland-Pfalz Rallye in und um St. Wendel im August erstmals einen Lauf der schnellen Stromer austrägt. Das Saisonfinale steigt am zweiten Oktober-Wochenende wiederum im Rahmen der ADAC 3-Städte Rallye mit ihren selektiven Wertungsprüfungen in Niederbayern sowie im angrenzenden Oberösterreich.

Zwischen diesen DRM-Läufen geht’s jeweils ins benachbarte Ausland, wo die Teams sich und ihre Corsa e-Rally bei attraktiven Veranstaltungen vorstellen können. Ende Mai bereichern die Elektrorenner das Teilnehmerfeld der niederländischen ELE Rally bei Eindhoven. Im Juli wartet mit der Rallye Weiz in der Steiermark eine österreichische Traditionsveranstaltung auf die Teams. Und im September reist der Cup-Tross nach Frankreich, wobei die Veranstaltung noch bekanntgegeben wird. Neben Deutschland als Basis gastiert der ADAC Opel e-Rally Cup 2022 damit in drei Ländern, in denen der Rallyesport seit jeher einen sehr hohen Stellenwert genießt, was den Kalender nochmals deutlich aufwertet.

Eine Woche vor dem Saisonstart in Sulingen erhalten die Teilnehmer des ADAC Opel e-Rally Cup zudem an gleicher Stelle die Gelegenheit zu einer Generalprobe. Die offizielle Testveranstaltung am 30. April wird vornehmlich in der selektiven Eickhofer Heide, vormals bekannt als IVG-Gelände, abgehalten.

ADAC Motorsportchef Thomas Voss sagt: «Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, wie zahlreich die Anfragen seitens der Veranstalter nach Austragung eines Cup-Laufs waren. Viele unter ihnen wollten sicherlich zunächst einmal abwarten, wie sich dieses revolutionäre Projekt in der Praxis umsetzen lässt. Der Erfolg der Premierensaison und die Aufmerksamkeit der Serie in der Politik, Öffentlichkeit und bei den Medien hat das Interesse nochmals angeheizt. Wir sind überzeugt, dass der vorliegende Terminkalender weitere Teams und Teilnehmer anlocken wird. Auch diesbezüglich ist das Interesse groß. Die Rallye-Fans dürfen sich auf den ADAC Opel e-Rally Cup 2022 freuen.»

Termine ADAC Opel e-Rally Cup 2022, Änderungen vorbehalten

06./07.05.2022: ADAC Actronics Rallye Sulingen (DRM)

20./21.05.2022: ELE Rally, Eindhoven / NL

10./11.06.2022: ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM)

14.-16.07.2022: Rallye Weiz / A

19./20.08.2022: ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel (DRM)

September 2022: Frankreich

14./15.10.2022: ADAC 3-Städte Rallye, Niederbayern (DRM)