Deutsche Rallye-Meisterschaft 2022 mit sieben Läufen

Wieder dabei: Die ADAC Rallye Erzgebirge mit dem Dreh- und Angelpunkt Stollberg. neu im Kalender: Die Rallye ADAC Mittelrhein rund um Wittlich, ADAC Cimbern Rallye als vollwertiger DRM-Lauf erneut im Kalender.

Sieben Läufe für Deutschlands Rallye-Topliga: Die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) setzt in der Saison 2022 auf sechs bewährte Veranstaltungen und eine neue Rallye. Die Rallye ADAC Mittelrhein rund um Wittlich in Rheinland-Pfalz ist neu im Kalender und wird erstmals im Juli ausgetragen. Saisonstart ist am 22./23. April bei der ADAC Rallye Erzgebirge rund um Stollberg, die nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder Gastgeber für die deutsche Rallye-Elite ist. Insgesamt werden maximal sechs Ergebnisse für die jeweiligen Gesamtwertungen herangezogen.

Auch die ADAC Actronics Rallye Sulingen kehrt nach zwei Jahren in den Kalender zurück. Die Neuauflage ist am 6./7. Mai rund um Sulingen in Niedersachsen geplant. Die ADAC Rallye Stemweder Berg in Lübbecke in Ostwestfalen am 11. und 12. Juni ist die dritte Station des Jahres. Neu im Kalender der DRM ist die Rallye ADAC Mittelrhein am 1./2. Juli. Mit dem vierten Lauf des kommenden Jahres hält der Rallye-Sport erneut Einzug in die Eifel-Mosel-Region. Von Wittlich aus stehen für die Starter im Sommer insgesamt zwölf Wertungsprüfungen bei der vom ADAC Mittelrhein ausgerichteten Veranstaltung auf dem Programm.

Den Saison-Endspurt bilden zwei weithin bekannte Events: Die ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um St. Wendel im Saarland findet am 19./20. August statt, ehe es in den hohen Norden nach Süderbrarup zur ADAC Cimbern Rallye am 30. September und 1. Oktober geht. Nachdem die Cimbern Rallye in 2021 noch als eintägige Rallye konzipiert war, ist sie im kommenden Jahr erstmals eine vollwertige DRM-Veranstaltung über zwei Tage.

Am 14./15. Oktober ist die ADAC 3-Städte-Rallye der Schauplatz des Finales der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Für den Klassiker im Südosten Bayerns sind Wertungsprüfungen in Deutschland, Österreich und Tschechien geplant.

Termine Deutsche Rallye-Meisterschaft (Änderungen vorbehalten)

22./23. April 2022: ADAC Rallye Erzgebirge, Stollberg

06./07. Mai 2022: ADAC Actronics Rallye Sulingen, Sulingen

11./12. Juni 2022: ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke

01./02. Juli 2022: Rallye ADAC Mittelrhein, Wittlich

19./20. August 2022: ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel

30. Sept./1. Oktober 2022: ADAC Cimbern Rallye, Süderbrarup

14./15. Oktober 2022: ADAC 3-Städte-Rallye, Niederbayern