Sulzinger auf rasanter Punktejagd im «Jurassic Park»

Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer reisen top motiviert zum zweiten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft im Norden, IVG-Gelände auf ehemaligem Militär-Areal als spektakulärer Höhepunkt.

Auf Punktejagd im Norden: Raffael Sulzinger startet am kommenden Wochenende (5./6.5.) mit Co-Pilotin Lisa Kiefer bei der 34. ADAC Actronic Rallye Sulingentiviert in den 2. Lauf zur Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM). Ganz entscheidend wird dabei das Abschneiden auf den Wertungsprüfungen im IVG-Gelände, einem ehemaligen militärischen Munitionsdepot, sein: «Das ist eine Mischung aus Jurassic Park und einem Irrgarten, mit verlassenen Gebäuden in einer Art Urwald», wissen Sulzinger und Kiefer. «Wer hier aus diesen mystischen Strecken (keine Zuschauer erlaubt) an beiden Tagen gut rauskommt, der hat große Chancen auf den Sieg.»

Insgesamt sind am Freitag und Samstag elf Prüfungen über rund 114 Kilometer auf Bestzeit zu bewältigen. Neben den selektiven IVG-Passagen gibt es noch einen Zuschauer-Rundkurs in Sulingen. «Der Rest ist typisch norddeutsch: Einspurige Straßen mit vielen Geraden und unterschiedlichen Abzweigungen», schildert Sulzinger. «Da kommt es auf einen exakten Aufschrieb an – und dass wir als Team perfekt funktionieren», ergänzt Kiefer.

18 Teams haben in der 2WD-Wertung gemeldet. Wobei vor allem die Gaststarter aus Dänemark als heiße Sieganwärter gelten. Zumal diese, wie auch der amtierende DRM2-Meister Christ, einen kleinen Hubraum-Vorteil gegenüber dem 999cm-Fiesta haben.

Nach Rang 3 zum Saisonauftakt bei der ADAC Rallye Erzgebirge liegen Sulzinger/Kiefer mit 25 Punkten auf dem Konto nur vier Zähler hinter Christ/Meter. «Deswegen kommt auch der Power Stage am Samstag eine extreme Bedeutung zu, da wollen wir uns wichtige Zusatzpunkte sichern», geben sich die beiden kämpferisch. Das Auto ist im top Zustand, wie der starke 2. Gesamtrang bei der ADAC Osterrallye des ASC Tiefenbach unter Beweis stellte. Mit diesem Schwung und Selbstvertrauen soll es jetzt mit der Startnummer 21 auch im hohen Norden für jede Menge Punkte im Kampf um den Titel reichen.

Live-Übertragung aus dem Cockpit

Auf Wertungsprüfung 3 am Freitag (gegen 17:50 Uhr) wird eine Live-Übertragung aus dem Fiesta Rally4 gestartet. Geplant ist dies auch auf einzelnen WPs am Samstag, ein stabiles Mobilfunknetz vorausgesetzt. Der Stream läuft auf der Facebook-Seite, wo auch weitere Informationen und Zwischenergebnisse zu finden sind. Ebenso auf Instagram.