Sulzinger: Sieg bei Heimrallye der Co-Cilotin 17.08.2023 - 10:14 Von Toni Hoffmann

© Sulzinger Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer

Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer starten nach Sommerpause bei Saarland-Pfalz Rallye, Team gibt alles, um den Traum vom Meistertitel (DRM2) am Leben zu halten, diverse Fan-Aktionen im Servicepark und auf Social Media.

Showdown mit Heimvorteil beim vorletzten Saisonlauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft: Raffael Sulzinger (ADAC Südbayern/MSC Dreiburgenland) und Co-Pilotin Lisa Kiefer (ADAC Pfalz/MC Haßloch) starten nach der Sommerpause am Wochenende bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye.



In Kiefers Heimat soll es endlich mit dem ersehnten ersten Saisonsieg klappen. Denn nur mit voller Punktzahl bleibt der Traum vom Meistertitel bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft in der Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge (DRM2) am Leben. «ch kenne hier wirklich jede Prüfung und ich freue mich sehr, vor den eigenen Fans, Freunden und der Familie alles für den Sieg zu geben», fiebert Kiefer der Veranstaltung entgegen. «Vielleicht sind ja sogar ein paar Schülerinnen und Schüler von mir an der Strecke und drücken die Daumen», hofft die Lehrerin. 2021 hatte sie die «Saarland-Pfalz» an der Seite von Alexander Merkel gewonnen. Im Vorjahr streikte auf der 8. Wertungsprüfung das Auto, sie und Raffael Sulzinger fielen leider aus. «Pech hatten wir ja auch heuer bereits mehrmals», hadert der Tittlinger Rallyefahrer mit dem Schicksal. Bei der Rallye ADAC Mittelrhein z.B. hatte es deswegen um 1,7 Sekunden nicht für den DRM2-Sieg gereicht.



Das Team hat diesmal wieder alles gegeben, um den Ford Fiesta Rally4 fit und gegen die technisch moderneren Opels konkurrenzfähig zu halten. «Wir wollen endlich mal wieder so richtig Spaß haben und in Lisas Heimat eine gute Show liefern», gibt sich Sulzinger kämpferisch. «Auch wollen wir beweisen, dass wir in der DRM2 zurecht als Favoriten in die Saison gegangen sind und ohne Reifenschäden bzw. Getriebeproblemen ganz vorne stehen könnten.»



In der Gesamtwertung liegen die beiden 24 Punkte hinter ihren Dauerrivalen Martin Christ und Lina Meter. Die Marschroute ist deshalb klar: Sulzinger/Kiefer brauchen einen Sieg und idealerweise schieben sich aus der Reihe der starken Konkurrenten ein paar Teams dazwischen, damit der Abstand vor dem Saisonfinale Ende September bei der ADAC Rallye Stemweder Berg auf Christ/Meter geringer wird. «Doch daran wollen wir jetzt noch nicht denken, sondern am Wochenende alles für den Sieg geben», betont Sulzinger. «Danach schauen wir weiter, denn der Rest liegt ohnehin nicht in unserer Hand.»



Glücksrad und Gewinnspiele



Um die Fans noch besser einzubinden, hat sich Lisa Kiefer für die Saarland-Pfalz Rallye in der Sportstadt St. Wendel ein paar neue Sachen einfallen lassen: Im Servicepark gibt es ein Glücksrad mit attraktiven Preisen. «Und alle, die auf der Strecke Fotos oder Videos von uns machen, diese auf den Social-Media-Kanälen posten und uns beide verlinken, nehmen an einer Verlosung teil», kündigen die beiden an. Am liebsten sollen es natürlich Impressionen von einer Triumphfahrt in Lisas Heimat werden. (Sulzinger)