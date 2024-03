Start im Erzgebirge: Tannert will Erfolg wiederholen 11.03.2024 - 11:17 Von Toni Hoffmann

© Tannert Frank Christian uns Jukius Tannert

Die Deutsche Rallyemeisterschaft 2024 steht in den Startlöchern und den Auftakt bildet die ADAC Rallye Erzgebirge rund um Stollberg, bei der Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian ihren Sieg vom Vorjahr wiederholen

Die Deutsche Rallyemeisterschaft (DRM) mit insgesamt sieben Wertungsläufen in ganz Deutschland hat ihren Start bei der traditionsreichen ADAC Rallye Erzgebirge. Der Rallye-Klassiker ist ein echter Zuschauer-Magnet und erfreut jedes Jahr tausende Fans, die sich an den Strecken rund um Stollberg und im Erzgebirgskreis tummeln. Neben dem Zuschauerrundkurs auf dem Flugplatz in Jahnsdorf warten auf die Piloten anspruchsvolle Strecken auf Asphalt und Schotter. Auf der legendären Wertungsprüfung in Oberdorf geht es durch enge Gassen und vorbei an Wohnhäusern, die für eine besondere Kulisse sorgen. Die DRM reist mit einem vollen Starterfeld nach Sachsen. Von den 80 Teams gehen über ein Dutzend Autos in der höchsten Kategorie der allradgetrieben Turbofahrzeuge an den Start.



Darunter ist auch Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian. Die Vizemeister und Sieger der Rallye Erzgebirge vom Vorjahr gehen hochmotiviert und bestens vorbereitet in den Saison-Opener. Für den Zwickauer Piloten Julius Tannert ist die Rallye Erzgebirge das Heimspiel im diesjährigen Kalender. Der 300 PS starke ŠKODA FABIA RS Rally2 vom Eurosol Racing Team Hungary soll das Duo erneut auf einen Spitzenplatz bringen und eine tolle Show für die Fans bieten.



«Ich kann den Start bei der Rallye Erzgebirge kaum erwarten. Es ist immer ganz besonders, vor heimischen Fans zu fahren. Das gibt uns zusätzlich Motivation, eine starke Leistung abzuliefern. Dennoch müssen wir clever fahren und die Meisterschaft im Blick haben. Es wird eine lange Saison mit sieben Wertungsläufen und wir brauchen für den Titelkampf jeden Punkt. Das Wetter kann im Erzgebirge immer noch für zusätzliche Spannung sorgen», fiebert Tannert dem Start entgegen.



Die Rallye Erzgebirge beginnt mit Test- und Einstellfahrten am Donnerstagnachmittag in Jahnsdorf. Richtig los geht es dann am Freitagabend mit vier Wertungsprüfungen. Den kompletten Samstag stehen acht weitere WPs auf dem Programm. Insgesamt legen die rund 80 Teams knapp 140 Kilometer in Wertung zurück. (Tannert)