Skoda nimmt den 11. Fahrertitel seit 2002 ins Visier 13.03.2024 - 18:38 Von Toni Hoffmann

© Skoda Der dreifache Champion Marijan Griebel

Bereits zehn Mal in der Geschichte der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) hat der Champion auf ein Rallye-Fahrzeug von Skoda gesetzt, auch in der Saison 2024 vertrauen gleich mehrere Titelaspiranten auf den Skoda Fabia