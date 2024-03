Deutsche Rallye-Meisterschaft bei n-tv noch aktueller

Der Nachrichtensender zeigt die Highlights aller Läufe im Free-TV, auch On-Demand über n-tv.de und die Streamingplattform RTL+ abrufbar, Saisonauftakt am 15. und 16. März bei der ADAC Rallye Erzgebirge.

Die besten Szenen der Deutschen Rallye-Meisterschaft gibt es in der Saison 2024 bei n-tv noch schneller und für die Zuschauer zu noch attraktiveren Zeiten. Der Nachrichtensender zeigt die Highlights von fünf DRM-Läufen in diesem Jahr direkt am Sonntag und damit bereits am Tag nach dem Event. Ausgestrahlt wird das 30-minütige Magazin «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» im Regelfall am Sonntag nach dem Event um 11:15 Uhr, am gleichen Tag wird die Sendung um 19:15 Uhr nochmals wiederholt. Zusätzlich zu den spektakulärsten Szenen der DRM versorgt n-tv die Zuschauer auch mit News zum ADAC Opel Electric Rallye Cup.

Die Folgen des DRM-Magazins können «On-Demand» bei n-tv.de und der Streamingplattform RTL+ online abgerufen werden. Eine Ausnahme bildet die Hunsrück Rallye: Die Highlights aus Idar-Oberstein werden gemeinsam mit der Sendung zur Rallye ADAC Mittelrhein zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

«PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» – Die Sendezeiten

ADAC Rallye Erzgebirge

Sonntag, 17.03.24 11:15 Uhr

Sonntag, 17.03.24 19:15 Uhr (Whd.)

ADAC Actronics Rallye Sulingen

Sonntag, 05.05.24 11:15 Uhr

Sonntag, 05.05.24 19:15 Uhr (Whd.)

Rallye ADAC Mittelrhein + Hunsrück Rallye

TBA TBA

ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Sonntag, 30.06.24 11:15 Uhr

Sonntag, 30.06.24 19:15 Uhr (Whd.)

ADAC Rallye Stemweder Berg

Sonntag, 11.08.24 11:15 Uhr

Sonntag, 11.08.24 19:15 Uhr (Whd.)

ADAC Ostsee-Rallye

Sonntag, 08.09.24 11:15 Uhr

Sonntag, 08.09.24 19:15 Uhr (Whd.)