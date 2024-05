Sulingen: Griebel erstmals im Ziel und Sieg

Gesamtsieg für Marijan Griebel/Tobias Braun bei der 35. ADAC Actronics Rallye Sulingen, erster Sieg für den Pfälzer in Niedersachsen nach zwei kapitalen Ausfällen, nächster DRM-Lauf bereits Ende Mai: Hunsrück-Rallye.

Mit der ADAC Actronics Rallye Sulingen hatten der dreifache Deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel (34, Hahnweiler) und sein Beifahrer Tobias Braun (29, Bückeburg) noch eine Rechnung offen. Im Jahr 2022 fing das Einsatzfahrzeug des Duos urplötzlich Feuer und stand minutenlang in Flammen, ehe Griebel vergangenes Jahr in aussichtsreicher Position liegend gegen einen Baum krachte und beinahe jegliche Meisterschaftsträume hätte begraben müssen.

Ein Déjà-vu sollte es dieses Jahr nicht geben, obwohl der erste Rallyetag in der Streckenführung genau jenem aus dem Vorjahr ähnelte, als Griebel das seltene Malheur passierte. Doch exakt auf der letzten Wertungsprüfung der ersten Etappe, die im sogenannten IVG-Gelände, einem ehemaligen Militärdepot mit dicht bewachsenen Wäldern und engen Betonstraßen, stattfand, setzten Griebel und Braun eine eindrucksvolle Bestzeit und konnten sich erstmals an die Spitze des rund 100 Teilnehmer starken Feldes setzen.

Diese Spitzenposition gab der Polizeihauptkommissar am Folgetag nicht mehr ab. Nach anfänglichem Druck seines ärgsten Titelkonkurrenten Julius Tannert aus Sachsen setzte sich Griebel im letzten Drittel der Rallye mit zwei Glanzzeiten sukzessive weiter ab. Auch einige Regentropfen auf den letzten beiden Wertungsprüfungen brachten den Pfälzer nicht mehr aus der Ruhe. Griebel durfte letztlich im fünften Anlauf endlich den ersten Gesamtsieg in der niedersächsischen Kleinstadt feiern.

«Ich bin überglücklich, die Misere speziell aus den letzten beiden Jahren ad acta gelegt und hier gewonnen zu haben. Sowohl Tobias als auch das gesamte Team Pole Promotion haben einen großartigen Job gemacht. Der dritte Gesamtrang meines Teamkollegen und Teamchefs Dennis Rostek rundet ein für uns perfektes Wochenende ab. Wir konnten außerdem knapp die Führung in der Deutschen Meisterschaft übernehmen und schauen jetzt zuversichtlich auf die nächsten Läufe, die mit den Austragungsorten rund um Idar-Oberstein, Wittlich und St. Wendel allesamt in meiner Heimat liegen. Ich freue mich riesig vor den eigenen Fans zu fahren und hoffe, wir können nahtlos an den Auftritt in Sulingen anknüpfen», bilanzierte Marijan Griebel nach der Zieldurchfahrt.

Das Klassement der Deutschen Rallye-Meisterschaft führt Griebel nach zwei von insgesamt sieben Läufen mit 69 Punkten vor Tannert mit 64 und dem Bückeburger Dennis Rostek mit 48 Zählern an.

Der nächste Lauf findet am 25. Mai in der Verbandsgemeinde Herrstein im Landkreis Birkenfeld statt und ist zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten Bestandteil der Deutschen Rallye Meisterschaft. (Griebel)

Endstand nach 11 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Griebel/Braun (D), Skoda 1:28:30,3 2 Tannert/Christian (D), Skoda + 20,1 3 Rostek/Kopczyk (D), Skoda + 1:23,6 4 Knacker/Puls (D), Hyundai + 1:36,8 5 Christ/Meter (D), Hyundai + 2:38,1 6 Dinkel/Benning (D), Hyundai + 2:44,0 7 Vrielink/Christiaens (NL), Ford + 2:44,8 8 Van Deijne/Verschueren (NL), + 3:16,8 9 Bliss/Simon (D), Skoda + 4:17,2 10 Ramonat/Derda (D), Skoda + 5:06,9

