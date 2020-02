DTM

DTM: BMW-Star Lucas Auer darf «fremdgehen»

Rückkehrer Lucas Auer sitzt noch vor seinem Comeback in einem DTM-Boliden in einem anderen Auto: Der Österreicher testet die Formel E.

Lucas Auer kann sein Comeback kaum noch erwarten. IM März ist es soweit, bei den ITR-Testfahrten in Monza sitzt der Österreicher erstmals im BMW M4 DTM.

Untätig ist er bis dahin nicht. Zuletzt war er bei den DTM-Tests in Vallelunga, saß zwar nicht im Auto, sammelte als Zuschauer trotzdem einige Erkenntnisse.

Und am 1. März wird Auer sogar «fremdgehen», denn BMW bietet dem DTM-Rückkehrer die Möglichkeit, beim Rookie-Test der Formel E den BMW iFE.20 kennenzulernen. Auer war bereits bei BMW Motorsport in München, um sich im Simulator auf ihren Test vorzubereiten.Einen vergleichbaren Test hatte im vergangenen Jahr der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann absolviert.

«Natürlich hat für mich die DTM absolute Priorität, und ich kann es kaum erwarten, in Monza das erste Mal im BMW M4 DTM auf die Strecke zu gehen», sagt Auer. «Aber bis dahin ist der Formel-E-Test eine fantastische Gelegenheit, etwas für mich völlig Neues kennenzulernen. Die Vorbereitung im Simulator hat mich schon sehr neugierig gemacht. Ich bin gespannt, wie sich das Fahrzeug in Marrakesch auf der Strecke anfühlen wird.»

Der Rookie-Test findet am Tag nach dem Marrakesh E-Prix, dem fünften Saisonrennen der Formel E, statt. Nach dem Mexico City E-Prix am vergangenen Wochenende führt BMW i Andretti Motorsport die Teamwertung an. In der Fahrerwertung liegt Alexander Sims auf Position zwei.

Auer kehrt nach einem Jahr Pause in die DTM zurück. 2019 war er in der japanischen Super Formula unterwegs, zuvor von 2015 bis 2018 für Mercedes in der Tourenwagenserie.