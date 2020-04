E-Sports-Rennserie: Auch die DTM mischt jetzt mit

Die Saison beginnt am 3. Mai

In der Coronakrise schießen die diversen E-Sports-Rennserien aus dem Boden. Jetzt hat auch die DTM den ersten eigenen E-Sports-Wettbewerb angekündigt.

An der DTM esports Classic Challenge, ausgetragen in Zusammenarbeit mit RaceRoom, werden einige der besten Fahrer aus dem realen Motorsport teilnehmen – und das mit den legendärsten Fahrzeugen der DTM.

Die fünf Läufe umfassende Miniserie wird an jedem Mai-Wochenende ausgetragen. 15 ehemalige und aktuelle DTM-Fahrer sowie Influencer der Rennsport-Szene treten gegen fünf Sim-Racer an, die nach dem Zufallsprinzip aus den schnellsten 100 für jede Veranstaltung gemeldeten Qualifikanten ausgewählt werden.

Die Rennen werden mit Fahrzeugen aus der bewegten Geschichte der DTM ausgetragen, zurückreichend bis ins Jahr 1992. Mit dabei: Fahrzeug-Klassiker einiger der größten Motorsport-Hersteller, darunter Audi und BMW.

Dabei wird es die Classic Challenge den derzeitigen Stars des Sports ermöglichen, mit einigen der beliebtesten DTM-Autos der Geschichte Rennen zu bestreiten.

Vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sollte die DTM-Saison 2020 ursprünglich an diesem Wochenende (24.–26. April) in Zolder (Belgien) beginnen; jetzt wird die Classic Challenge zur Alternative. Der Start des ersten virtuellen Rennens der Serie erfolgt am 3. Mai, zuvor wird die Qualifikation ausgetragen.

Der Kalender

Sonntag, 03. Mai 2020

Lauf 01 – DTM-Fahrzeuge von 1992



Sonntag, 10. Mai 2020

Lauf 02 – DTM-Fahrzeuge von 2013



Sonntag, 17. Mai 2020

Lauf 03 – DTM-Fahrzeuge von 2014



Sonntag, 24. Mai 2020

Lauf 04 – DTM-Fahrzeuge von 2016



Sonntag, 31. Mai 2020

Bonusrennen – tba.

So nimmt man teil

Die DTM esports Classic Challenge wird in Zusammenarbeit mit RaceRoom veranstaltet, womit eine langjährige Partnerschaft mit der Gaming-Marke wiederbelebt wird. Es werden klassische DTM-Fahrzeuge der Plattform zwischen den Jahren 1992 und 2016 zum Einsatz kommen. RaceRoom kann kostenlos über die Plattform Steam heruntergeladen werden.

Es gibt keine Registrierung, die Teilnehmer nehmen einfach am Classic-Challenge-Wettbewerb teil, der in der Woche vor dem Rennen beginnt, und müssen auf der ausgewählten Rennstrecke eine schnelle Runde absolvieren.

Die schnellsten 100 Fahrer nehmen an einer Auslosung teil, aus der fünf der Top-Qualifikanten zufällig ausgewählt werden, an dem Rennen teilzunehmen. Die Qualifikation für den ersten Lauf beginnt am kommenden Montag, den 27. April.

So schaut man zu

Jede Veranstaltung wird live auf den Social-Media-Kanälen der DTM und des RaceRoom übertragen – weitere Details werden kommende Woche bekannt gegeben. Die Läufe werden in englischer Sprache kommentiert.

Die Classic Challenge ist ein unterhaltsames Programm, das unabhängig von einer umfassenden DTM-E-Sports-Kampagne ausgetragen wird, die im Laufe des Jahres an den Start geht. Weitere Einzelheiten finden Sie auf dtm.com.