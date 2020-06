DTM Tests: Wieder keiner schneller als von Habsburg

Die DTM ist am Nürburgring schnell unterwegs

Die DTM ist auch am dritten Tag schnell unterwegs. Diesmal wird der Streckenrekord (theoretisch) erneut verbessert, und das deutlich. Gute Nachricht: Jonathan Aberdein hat es zum Nürburgring geschafft.

Aufatmen bei Jonathan Aberdein und BMW: Der Neuzugang, den die Münchner für die Saison 2020 vom Audi-Kundenteam WRT weggelockt haben, hat es noch zu den Testfahrten zum Nürburgring geschafft.

Der Südafrikaner, der wegen der Corona-Pandemie lange in seiner Heimat festsaß, konnte so am Mittwoch seine ersten Runden im BMW M4 DTM drehen.

Somit bleibt WRT-Pilot Ed Jones der einzige Unglücksrabe, der die Tests verpasst. Er kann seine Heimat Dubai wegen der Pandemie nicht verlassen. Seine WRT-Teamkollegen von Habsburg und Fabio Scherer profitieren davon, weil sie an allen vier Tagen im Auto sitzen können. Scherer hatte aber offensichtlich Probleme, er kam lediglich auf 31 Runden.

Aberdein kam an seinem Debüt-Tag auf insgesamt 152 Runden, mit seiner Bestzeit von 1:19,735 Minuten reihte er sich auf Platz acht ein.

Schnellster Mann des Tages war wie am Dienstag Ferdinand von Habsburg. Der Österreicher schaffte diesmal in seinem WRT-Audi eine 1:18,911 Minuten und zerschoss damit den erst am Montag von Philipp Eng (BMW) aufgestellten «inoffiziellen» Streckenrekord um 0,293 Sekunden.

Wichtig dabei: Da es sich nur um Testfahrten handelt, wird die neue Bestmarke in keiner offiziellen Statistik auftauchen. Ein Beweis, dass die DTM noch flotter unterwegs ist als 2019, ist es trotzdem.

Wie bereits erklärt, spielen bei den schnellen Runden verschiedene Faktoren wie das DRS, die Reifen und der Streckenzustand eine wichtige Rolle. Die Rundenzeiten sind aber wie gehabt generell nur wenig aussagekräftig.

Zu erwähnen wäre, dass neben von Habsburg vier weitere Fahrer am Mittwoch schneller waren als Engs bisherige Testfahrten-Bestzeit (1:19,204). Nico Müller blieb in 1:18,944 Minuten ebenfalls unter der 1:19-Marke.

Sein Audi-Markenkollege Jamie Green wurde in 1:19,037 Minuten Dritter, gefolgt vom BMW-Duo Sheldon van der Linde (1:19,070) und Timo Glock (1:19,157).