Mit dem Mountainbike gestürzt: Duval der neue «Titan»

Loic Duval hat sich vor zwei Wochen beim Mountainbike-Fahren das Schlüsselbein gebrochen. Trotzdem setzte sich der «Titan» am Dienstag bei den Tests auf dem Nürburgring in seinen Audi RS 5 DTM.

DTM-Fahrer haben keine Klauseln im Vertrag, die das Mountainbike-Fahren verbieten. Vielleicht sollten die Hersteller mal über die Aufnahme einer solchen Klausel nachdenken.

Denn am Dienstag wurden Erinnerungen an 2018 wach. Damals hatte sich Mercedes-Pilot Daniel Juncadella das Schlüsselbein gebrochen, eine Woche vor dem Test in Hockenheim. Er konnte die Tests damals absolvieren, der Spanier war dann auch in der Saison einsatzbereit.

Diesmal passierte Audi-Fahrer Loic Duval das Malheur, mit dem Unterschied, dass er sich auf dem Mountainbike nicht eine, sondern zwei Wochen vor dem Test auf dem Nürburgring sein Schlüsselbein brach.

Wie Juncadella wurde dem Franzosen eine Titanplatte eingesetzt, Juncadella wurde damals der Spitzname «Mann aus Titan» verpasst. Jetzt ist Duval der neue «Titan».

«Vor etwas mehr als 2 Wochen vs. heute», schrieb er auf Instagram zu einem Röntgenbild. «Ich habe mir beim Training das Schlüsselbein gebrochen. Aber heute war ein guter Tag mit einigen Runden im Auto und der fünftschnellsten Runde des Tages. Vielen Dank an die Ärzte und das gesamte Team für Ihre Unterstützung», schrieb er.

Duval ließ es ruhig angehen, er kam immerhin auf 29 Runden, ehe er seinen Audi abstellte, zum einen wegen Schmerzen, aber auch, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Seine 1:19,587 Minuten reichten im Tagesklassement für Platz fünf.