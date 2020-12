DTM: Schaeffler neuer Serien- und Innovationspartner

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler wird neuer Serien- und Innovationspartner der DTM. Die Rennserie und die Schaeffler-Gruppe gehen eine Technologie-Kooperation ein.

Darüber hinaus wird Schaeffler ab der Saison 2021, in der die DTM erstmals mit GT3-Sportwagen ausgetragen wird, mit seinem Schriftzug auch an den Rennstrecken präsent sein.

Zusätzlich zur Präsenz an der Rennstrecke und zu digitalen Aktivierungen während der Saison bilden ausgewählte Entwicklungsbereiche der DTM Electric einen wesentlichen Kern der Technologie- und Innovations-Partnerschaft. Bereits bei der Präsentation der DTM-Zukunft beim Saisonfinale am 06. November 2020 in Hockenheim wurde ein von Schaeffler in Kooperation mit der DTM entwickeltes, vollelektrisches Demonstrationsfahrzeug vorgestellt.

Vor allem die eindrucksvollen Demonstrationsrunden, die Schaeffler-Markenbotschafterin Sophia Flörsch, die ehemaligen DTM-Champions Hans-Joachim Stuck und Timo Scheider sowie Daniel Abt mit dem über 1.000 PS starken Elektrofahrzeug auf dem badischen Grand-Prix-Kurs absolvierten, fanden internationale Beachtung. Die DTM Electric, die 2023 an den Start gehen könnte, bildet eine von fünf Säulen der DTM-Plattform.

Weitere Säulen sind der Spitzensport der DTM mit leistungsstarken GT3-Sportwagen sowie die DTM Trophy mit seriennahen Sportwagen, die DTM Classic für legendäre Touren- und Sportwagen sowie die DTM Esports.

Zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegungen und Mobilität treibt die Schaeffler Gruppe bereits seit mehr als 70 Jahren voran. Mit knapp 2.400 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2019 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Mit rund 83.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produziert das Technologieunternehmen, das zu den weltweit größten Familienunternehmen zählt, Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerke sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.

Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG, sagt: «Die Partnerschaft mit der DTM passt perfekt zu Schaeffler. Als Vorreiter möchten wir voran gehen, den Status Quo herausfordern und Grenzen verschieben – und so den Unterschied machen. Unsere innovativen E-Antriebstechnologien sorgen bereits seit 2014 in der Formel E für Siege und kommen mittlerweile auch in Serienfahrzeugen zum Einsatz. Die Kooperation belegt Pioniergeist und Innovationskraft und unterstreicht unseren Anspruch, als Technologiepartner Fortschritt zu gestalten, der die Welt bewegt.»

«Schaeffler steht für deutsche Ingenieurskunst und herausragende Innovationen. Wir sind stolz, dieses starke und weltweit agierende Unternehmen als Partner in unserer DTM-Familie begrüßen zu dürfen», sagt Marcel Mohaupt, Geschäftsführer der DTM-Dachorganisation ITR. «Diese Partnerschaft geht weit über das klassische Sponsoring hinaus. Die Schaeffler-Gruppe als innovatives Technikunternehmen ist der ideale Partner für die gemeinsame Entwicklung der vollelektrischen DTM Electric, die ab 2023 Teil der DTM-Plattform sein wird. Die Runden mit dem Demonstrationsfahrzeug Anfang November in Hockenheim haben einen spektakulären Vorgeschmack auf das geliefert, was wir künftig gemeinsam umsetzen werden. »