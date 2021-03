Überraschung in der DTM: Michelin ersetzt Hankook

Reifenwechsel in der DTM: Die Serie setzt ab sofort auf Michelin und nicht mehr auf Hankook. Brisant: Der Vertrag mit Hankook war 2019 erst bis 2023 verlängert worden.

Das ist eine Überraschung: Die DTM geht in der Saison 2021 mit Reifen von Michelin an den Start. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Organisatoren der international ausgetragenen Rennserie und der französische Hersteller vergangene Woche geschlossen, teilte die ITR am Montag mit.

Brisant: Erst 2019 hatte die DTM den Vertrag mit dem langjährigen Reifenpartner Hankook bis 2023 verlängert. Mit der vergangenen Saison endete allerdings die Class-1-Ära der DTM.

Doch mit dem Neustart 2021 unter einem GT3-Reglement wechselt die DTM nun auch den Reifenpartner. Gleichzeitig bringt Michelin als Partner der Serie noch eine Bandbreite an «Services», die allerdings nicht näher benannt werden.

Was ebenfalls klar ist: Die Reifensätze sind limitiert. Während es beim Saisonauftakt in Monza drei Sätze pro Auto sein werden, sind es für den Rest der Saison nur noch zwei.

«Michelin steht für unschlagbare Qualität und absolute Premium-Produkte, die seit Jahrzehnten nicht nur auf der Straße zum Einsatz kommen, sondern auch im Rennsport an erster Stelle stehen. Jeder Rennfahrer wird bestätigen: Die konstant hohe Performance der Michelin-Reifen über die gesamte Renndauer hinweg ist nicht zu toppen. Aus Fahrer- und Teamsicht also beste Voraussetzungen, die man sich nur wünschen kann», sagte DTM-Chef Gerhard Berger.

«Michelin freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit der DTM», sagt Julien Vial, Customer Racing Director von Michelin. «Es ist eine wahrhaft internationale Serie mit Weltklasse-Fahrern und renommierten Fahrzeug-Marken. Wir werden dieses erstklassige Feld mit dem MICHELIN Pilot Sport GT S9M ausstatten, der auf hohe Leistung und außergewöhnliche Konstanz ausgelegt ist.»

Die Michelin-Reifen kommen erstmals bei den DTM-Testfahrten am 07./08. April 2021 auf dem Hockenheimring und vom 04. bis 06. Mai 2021 auf dem Lausitzring zum Einsatz. Saisonstart ist dann am 18. Juni in Monza.