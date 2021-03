Abt-Coup: Sophia Flörsch fährt 2021 in der DTM 20.03.2021 - 09:12 Von Andreas Reiners

DTM © LAT Sophia Flörsch

Abt Sportsline ist ein Coup gelungen: Sophia Flörsch wird 2021 für den Rennstall in der DTM an den Start gehen. Flörsch ist damit die elfte Frau in der DTM.