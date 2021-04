DTM: Abt zeigt die Designs der drei Audi R8 LMS GT3

Kurz vor den zweiten offiziellen DTM-Testfahrten lässt Abt Sportsline die Katzen aus dem Sack und zeigt die Designs der drei Audis für 2021.

Am prägnantesten ist dabei der Auftritt des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler, der den Einsatz von Sophia Flörsch ermöglicht und mit seinen Farben das Design des Audi R8 LMS der 20 Jahre alten Deutschen dominiert.

«Wir haben mit Schaeffler schon in der Formel E viele Erfolge gefeiert. Deshalb freut es mich sehr, dass sie auch den Schritt in das neue Abenteuer DTM gemeinsam mit uns gehen», sagt Harry Unflath, der als Sportmarketing-Chef von Abt Sportsline für die Vermarktung aller Motorsportaktivitäten der Allgäuer Mannschaft verantwortlich ist. Flörsch fährt in Grün, Weiß, Schwarz und mit markanten «Sophia»-Schriftzügen auf dem Dach.

Bei der Gestaltung der Fahrzeuge haben sich die Designer an den Abt-Farben orientiert. Schwarz, Rot und verschiedene Grautöne prägen die Gestaltung der Autos von Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde.

Dabei erhält der Südafrikaner zur besseren Unterscheidung eine weiße Front und weiße Außenspiegel, bei Rockenfeller sind diese Teile rot. «Ich habe mein Rennauto vor ein paar Tagen zum ersten Mal live und in seinem finalen Look gesehen – einfach mega, besonders die matte Beklebung», sagt van der Linde.

«Wir sind stolz darauf, dass uns so viele Partner bei unserem Comeback als Privatteam in der DTM begleiten», sagt Unflath. «Zusammen mit unseren Partnern, Ingenieuren, Mechanikern, Fahrern und Fans haben wir ein starkes Paket für die DTM. Jetzt wollen wir das in uns gesetzte Vertrauen natürlich mit starken Leistungen und jeder Menge Action abseits der Strecke zurückzahlen.»