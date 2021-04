DTM: T3 Motorsport bringt Lamborghini an den Start

Gute Nachrichten für die DTM: Mit Lamborghini ist 2021 eine fünfte Marke permanent vertreten. T3 Motorsport wird einen Huracan GT3 Evo einsetzen.

Überraschung kurz vor den zweiten Testfahrten der DTM auf dem Lausitzring: 2021 wird auch ein Lamborghini Huracan GT3 Evo in der Startaufstellung stehen.

Der Rennstall T3 Motorsport aus Dresden wird den Huracan 2021 einsetzen. Damit bringt T3 Motorsport die italienische Sportwagenmarke in die DTM, so dass sich die Zahl der permanent vertretenen Marken auf fünf erhöht.

Fünfte permanente Marke

Neben Lamborghini sind auch Audi, BMW, Mercedes und Ferrari dabei, außerdem ist ein McLaren 720S GT3 durch den Gaststart von JP Motorsport an drei Rennwochenenden am Start.

T3 Motorsport wird erstmals in der kommenden Woche auf die Konkurrenz treffen, wenn auf dem Lausitzring die zweiten offiziellen Testfahrten vor dem Saisonauftakt in Monza (18.-20. Juni) anstehen. Stand jetzt werden elf Teams 18 Autos einsetzen, plus Gaststarter JP Motorsport.

«Wir haben am Samstag die Nennung eingereicht», sagte Teamchef Jens Feucht. Für T3 Motorsport ist es ein Meilenstein in der jungen Geschichte des Teams. Es ist ein großer Schritt in die Zukunft, weshalb es besonders wichtig ist, von Anfang an in der DTM, mit angepasstem technischen Reglement, dabei zu sein, ergänzte Feucht.

Gesteuert wird der Huracan GT3 vom jungen Belgier Esteban Muth. Der 19-jährige ging bislang in verschiedenen Formelserien an den Start, zum Beispiel in der japanischen Formel 3 und im Formel Renault Eurocup.

Im Jahr 2019 erfolgte sein Wechsel in den GT-Sport, wo er bereits Erfahrung in der GT4 European Series sowie dem GT World Challenge Europe Endurance Cup sammeln konnte. Bei seinen Einsätzen im GT-Sport hat Muth seine Leistungsfähigkeit bereits gezeigt – nun wird er erstmals eine komplette Rennsaison im GT-Sport absolvieren.

«Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Gesellschafter, die mir auch für dieses große Projekt ihr Vertrauen geschenkt haben», erläutert Feucht. «Zudem möchten wir uns auch bei unserem Fahrzeugpartner Lamborghini bedanken. Auch sie fördern und unterstützen uns beim Projekt DTM! Wir werden alles dafür tun, dass wir gute Leistungen zeigen können und auch gemeinsam Erfolge feiern werden.»

Beim Rennprogramm des Teams liegt der Fokus auf dem DTM-Projekt, das durch das Engagement in der DTM Trophy ergänzt wird. T3 Motorsport wurde 2018 gegründet und hat seitdem unter anderem Erfahrungen im ADAC GT Masters gesammelt, dort bestreitet der Rennstall 2021 seine dritte Saison, in der drei Huracan eingesetzt werden.