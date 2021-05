Bilder einer farbenfrohen DTM: Pink Panther zurück

Beim zweiten Test der DTM auf dem Lausitzring zeigen die Teams die Autos in ihren finalen Designs. Es geht 2021 farbenfroh zu in der DTM, sogar die Pink Panther sind zurück.

Die Pink Panther sind zurück in der DTM: Dank Sponsor BWT fahren die beiden Mercedes-AMG GT3 von Daniel Juncadella (GruppeM) und Maximilian Götz (HRT) in dem auffälligen Design, mit dem Mercedes bereits als Werksteam bis 2017 in der DTM unterwegs war. 2018 hatte sich das Wassertechnologie-Unternehmen als Sponsor aus der DTM zurückgezogen.

Bereits im Vorfeld hatten einige Teams ihre Designs gezeigt, darunter auch Abt Sportsline. Sophia Flörsch, die erste Rennfahrerin in der DTM seit 2012, sitzt in der Lausitz erstmals in ihrem neuen Autos, nachdem sie in Hockenheim noch mit einem Testträger unterwegs war.

«Wenn der neue R8 gut marschiert, wird er meine große Liebe», sagt die 20-Jährige über ihren Audi R8 LMS. «Im Vergleich zur Formel 3 muss ich meine Aggressivität an Gas und Lenkrad zügeln» hat sie aus dem ersten Test mitgenommen. «Auch Fahrhilfen wie ABS und Traktionskontrolle sind für mich noch ungewohnt.»