Blau-Gelb: HRT zeigt Bilstein-Boliden für die DTM

Das Haupt Racing Team zeigt kurz vor den DTM-Testfahrten das Design eines Mercedes-AMG GT3: Vincent Abril wird in Blau-Gelb an den Start gehen.

In dieser Woche (4. bis 6. Mai) stehen die zweiten offiziellen Testfahrten der DTM auf dem Programm, und auf dem Lausitzring lässt das Haupt Racing Team beim ersten Auto die Hüllen fallen.

Das Team des ehemaligen DTM-Fahrers Hubert Haupt präsentiert dabei ein wohlbekanntes Fahrzeug in den Farben des Fahrwerkspezialisten Bilstein: den von Vincent Abril pilotierten blau-gelben Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 5. Das Haupt Racing Team startet 2021 mit insgesamt zwei GT3-Fahrzeugen und erweiterter Unterstützung von Mercedes-AMG, im zweiten Auto sitzt Maximilian Götz.

Mit der Partnerschaft in der DTM erweitern HRT und Bilstein ihre Zusammenarbeit. Denn darüber hinaus sind die Fahrwerkspezialisten offizieller Technik-Partner von HRT bei allen Einsätzen in der Grünen Hölle der Nürburgring-Nordschleife. Hier startet HRT ebenfalls mit einem Mercedes-AMG GT3 im Bilstein-Komplettdesign in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sowie beim legendären 24-Stunden-Rennen und dem vorausgehenden 24h-Qualifikationsrennen.

«Mit Bilstein verbindet uns seit dem vergangenen Jahr eine hervorragende Technik-Partnerschaft, die wir – was die Nürburgring-Nordschleife angeht – erst vor Kurzem noch einmal deutlich ausgebaut haben. Dass wir nun zusätzlich noch einen gelb-blauen Mercedes-AMG GT3 in der DTM einsetzen dürfen, freut mich außerordentlich. Wir werden alles dafür geben, um in dem hochkompetitiven Umfeld der DTM möglichst viele Erfolge einzufahren und so den Namen Bilstein noch bekannter zu machen», sagte Hubert Haupt.