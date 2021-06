DTM 2021: Am Lausitzring und in Zolder vor Fans

Die DTM fährt Ende Juli am Lausitzring

Die DTM fährt wieder vor Zuschauern: Bei den nächsten beiden DTM-Rennwochenenden vom 23. bis 25. Juli auf dem Lausitzring und vom 06. bis 08. August im belgischen Zolder kehren die Fans auf die Tribünen zurück.

Das mit den jeweiligen Behörden erarbeitete Zuschauer-Konzept ermöglicht auch aufgrund reduzierter Tribünenkapazitäten am Lausitzring bis zu 10.000 Fans und in Zolder bis zu 5.000 Fans pro Tag.

Zutritt zum zweiten DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring erhalten geimpfte, genesene und negativ auf Covid-19 getestete Personen.

Auf den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht, ansonsten ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Veranstaltungsareal verpflichtend. Der Zutritt zum Fahrerlager ist aufgrund der geltenden Auflagen aktuell nicht möglich.

Für den Besuch der dritten Station der laufenden DTM-Saison auf dem Circuit Zolder rund 70 Kilometer westlich von Aachen sind 5.000 Zuschauer pro Tag zugelassen. In zwei Zonen besteht für Fans die Möglichkeit, sich entweder im Umfeld der Tribüne 3 oder im beliebten Waldareal um die Tribüne 6 zu bewegen. Der Zutritt zum Fahrerlager ist aktuell leider auch in Zolder nicht möglich.

«Wir können es gar nicht erwarten, endlich wieder Fans bei der DTM begrüßen zu können. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Monza ist die Zulassung von Besuchern am Lausitzring und in Zolder ein großartiges Signal für alle Fans der DTM», sagte Benedikt Böhme, Geschäftsführer der DTM-Organisation ITR.

Tickets können ausschließlich im Vorverkauf im DTM-Ticketshop (tickets.dtm.com) und über die DTM-Ticket-Hotline 01806 991166 erworben werden.