Steter Abstieg: So stark sind die DTM-Quoten gesunken

Die DTM war mal ein Quotengarant. Das hat sich über die Jahre stark verändert. Zuletzt hatte sich die Zahl der Zuschauer bei rund 600.000 eingependelt, doch 2021 fällt sie wieder.

Es gab Zeiten, da war die DTM ein Quoten-Garant. Rund zwei Millionen Zuschauer im Schnitt verfolgten die Tourenwagenserie noch Anfang der 2000er-Jahre.

Seitdem ist die Quote bis auf drei Ausnahmen jedes Jahr gesunken. Waren es 2005 noch 1,94 Millionen, die in der ARD einschalteten, waren es im letzten Jahr im Ersten 2017 nur noch 890.000 Fans.

Der Wechsel in das Privatfernsehen zu Sat.1 hat wiederum für eine gewisse Stabilität gesorgt, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Im Schnitt rund 600.000 Zuschauern verfolgen die Rennen seit 2018, zuletzt waren es 2020 im Schnitt 581.000. Nach 616.000 im Jahr 2019 und 595.000 in der Saison 2018 blieben die Zahlen also relativ konstant.

In dieser Saison sieht es beim Start in die neue GT3-Ära mit einem neuen technischen Reglement, neuen Autos und mehr Markenvielfalt bislang ein wenig anders aus. Die ersten vier Rennen verfolgten nur noch 415.000 Fans im Schnitt, ein Rückgang von rund 30 Prozent also.

Die Saison 2021 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Monza: 0,5/0,49 MA: 5,9/5,7

Lausitzring: 0,31/0,36 MA: 5,7/4,4

So haben sich die Quoten entwickelt:

2005: 1,94 Millionen

2006: 1,66 Millionen

2007: 1,44 Millionen

2008: 1,35 Millionen

2009: 1,39 Millionen

2010: 1,23 Millionen

2011: 1,43 Millionen

2012: 1,35 Millionen

2013: 1,20 Millionen

2014: 1,09 Millionen

2015: 1,01 Millionen (erstmals wieder zwei Rennen pro Wochenende)

2016: 0,94 Millionen

2017: 0,89 Millionen

Wechsel zu Sat.1

2018: 0,595 Millionen

2019: 0,616 Millionen

2020: 0,581 Millionen

Die Quoten der vergangenen Jahre im Detail:

Die Saison 2020 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Spa: 0,538/0,622 MA: 7,2/6,1

Lausitzring: 0,516/0,581 MA: 6,9/5,5

Lausitzring 2: 0,648/0,736 MA: 8,1/6,6

Assen: 0,478/0,676 MA: 4,8/4,2

Nürburgring 1: 0,555/0,56 MA: 8,1/5,8

Nürburgring 2: 0,507/0,680 MA: 8,2/5,8

Zolder 1: 0,507/0,475 MA: 6,0/4,1

Zolder 2: 0,402/0,701 MA: 5,1/4,9

Hockenheim: 0,551/0,726 MA: 7,1/5,1



Gesamtschnitt: 0,581

Die Saison 2019 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Hockenheim: 0,82/0,86 MA: 7,2/6,3

Zolder: 0,41/0,52 MA: 6,5/5,4

Misano: 0,48/0,43 MA: 5,6, 4,5

Norisring: 0,34/0,80 MA: 5,1/7,6

Assen 0,54/0,70 MA: 6,2/6,5

Brands Hatch: 0,62/0,63 MA: 5,4/6,6

Lausitzring: 0,50/0,63 MA: 8,0/6,0

Nürburgring: 0,51/0,61 MA: 6,9/6,9

Hockenheim 2: 0,68/1,02 MA: 7,9/7,4



Gesamtschnitt: 0,616

Die Saison 2018 (Samstag/Sonntag in Millionen):

Hockenheim: 0,70/0,63

Lausitzring: 0,47/0,69

Budapest: 0,66/0,87

Norisring: 0,58/0,58

Zandvoort: 0,52/0,61

Brands Hatch: 0,51/0,59

Misano: 0,46/0,41 (auf Kabel eins)

Nürburgring: 0,52/0,60

Spielberg: 0,55/0,74

Hockenheim 2: 0,50/0,71



Gesamtschnitt: 0,595

Die Saison 2017 (Samstag/Sonntag in Millionen):

Hockenheim: 0,66/1,20

Lausitzring: 0,63/0,96

Budapest: 0,76/0,79

Norisring: 0,74/1,47

Moskau: 0,84/1,08

Zandvoort: 0,75/1,12

Nürburgring: 0,74/1,13

Spielberg: 0,59/1,12

Hockenheim: 0,59/0,92



Gesamtschnitt: 0,89

Die Saison 2016 (Samstag/Sonntag in Millionen):

Hockenheim: 0,74/1,01

Spielberg: 1,29/1,03

Lausitzring: 0,77/1,15

Norisring: 0,76/0,93

Zandvoort: 1,09/0,99

Moskau 0,99/0,83

Nürburgring 0,58/1,03

Budapest: 0,60/0,79

Hockenheim: 0,81/1,21



Gesamtschnitt: 0,94

Die Saison 2015 (Samstag/Sonntag in Millionen):

Hockenheim: 0,71/1,22

Lausitzring: 1,28/0,81

Norisring: 1,35/1,25

Zandvoort: 1,06/1,13

Spielberg: 1,12/0,93

Moskau: 0,97/1,01

Oschersleben: 0,65/1,17

Nürburgring: 0,82/0,78

Hockenheim: 0,71/1,28



Gesamtschnitt: 1,01

Die Saison 2014 (In Millionen):

Hockenheim: 1,08 Millionen

Oschersleben: 1,25

Budapest: 1,08

Norisring: 1,32

Moskau: 1,08

Spielberg: 1,06

Nürburgring: 1,13

Lausitzring: 1,13

Zandvoort: 0,83

Hockenheim: 0,97



Gesamtschnitt: 1,09