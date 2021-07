Lambo nach Crash kaputt: Hawkey bekommt Ersatzauto

Esmee Hawkey kann nach ihrem Crash vom Samstag beim vierten Saisonrennen auf dem Lausitzring an den Start gehen. Dafür muss T3 Motorsport allerdings auf ein Ersatzauto zurückgreifen.

Der Crash hatte Folgen: Esmee Hawkey hat für eine Menge Wirbel bei T3 Motorsport und auch innerhalb der DTM gesorgt. Denn bei ihrem Unfall im ersten Rennen auf dem Lausitzring in der berüchtigten Steilkurve in Turn 1 wurde das Chassis des Lamborghini Huracan GT3 Evo so stark beschädigt, dass es nicht mehr einsetzbar ist.

Die 23-Jährige selbst blieb bei dem Crash unverletzt, auch wenn der Einschlag «heftig» war, wie sie erklärte. Nach einem kurzen Besuch konnte sie das Medical Center nach dem Unfall wieder verlassen.

Im Normalfall wäre für die Britin das Rennwochenende durch die Chassis-Beschädigung trotzdem beendet gewesen. Doch das Dresdner Team T3 Motorsport hat beim Heimspiel einen dritten Lambo dabei, den aus dem GT Masters.

Neben der ITR stimmten unter anderem auch die anderen Teams zu, dass das Ersatzauto eingesetzt werden kann. Am Sonntagmorgen wurden dann die letzten Formalitäten abgenickt. Bereits am Samstag hatte das Team damit angefangen, das Auto vorzubereiten.