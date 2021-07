Corona-Bestimmungen: Paffett muss erneut passen 30.07.2021 - 14:54 Von Rob La Salle

© Mücke Mücke muss weiter auf Gary Paffett verzichten

Gary Paffett wird nicht wie geplant am dritten DTM-Wochenende in Zolder an den Start gehen können. Der zweimalige DTM-Champion lebt in Großbritannien und damit in einem "rot" eingestuften Corona-Risikoland.