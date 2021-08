Porsche kommt in die DTM: SSR Performance am Start

Die DTM erhält erneuten Zuwachs: Auf dem Nürburgring wird im Rahmen des vierten Rennwochenende der Rennstall SSR Performance mit einem Porsche 911 GT3 R an den Start gehen.

Porsche kommt in die DTM! Der Rennstall SSR Performance wird vom 20. bis 22. August beim vierten Rennwochenende der Saison am Nürburgring teilnehmen. SSR Performance geht mit einem Porsche 911 GT3 R an den Start, pilotiert wird der Bolide von Michael Ammermüller.

Bedeutet: Am Nürburgring stehen insgesamt 23 Autos in der Startaufstellung. Neben den 19 permanenten Startern sind neben dem SSR-Performance-Porsche auch Christian Klien im McLaren von JP Motorsport, Hubert Haupt mit einem weiteren HRT-Mercedes sowie Toksport WRT mit einem Mercedes dabei.

Bedeutet auch: Die DTM hat erstmals sieben Marken am Start: Neben Porsche werden am Nürburgring auch Audi, BMW, Mercedes-AMG, Ferrari, Lamborghini und McLaren im Grid stehen.

«Wir freuen uns sehr, SSR Performance und Porsche in der DTM begrüßen zu können. Das Team und die Marke stehen für Rennsport auf allerhöchstem Niveau, was perfekt zu unserer Serie passt. Den Fans am Nürburgring so eine enorme Markenvielfalt präsentieren zu können, macht uns stolz und glücklich», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR GmbH.

SSR Performance ist das Motorsport-Team der SSR Performance GmbH mit Sitz in München. Das 2016 von Stefan Schlund gegründete Unternehmen kümmert sich im Tagesgeschäft um Reparaturen, Wartung und Service von Sportwagen und Oldtimern aller Marken. Das Team SSR Performance bestritt 2020 erstmals eine volle Saison in der ADAC GT Masters und gewann auf Anhieb sowohl Fahrer- als auch Teamwertung. Auch 2021 führt der Rennstall mit den Fahrern Michael Ammermüller (GER) und Mathieu Jaminet (FRA) beide Wertungen an.

Stefan Schlund, Geschäftsführer der SSR Performance GmbH: «Als Firmeninhaber mache ich mir laufend darüber Gedanken, wo und wie das Unternehmen am besten platziert werden kann. Mit dem Gaststart möchten wir ausloten, ob die DTM die richtige Plattform ist, um SSR Performance in Zukunft noch breiter aufzustellen. Wir hatten eine kurzfristige, sehr komprimierte Planungsphase und gehen mit einem neu zusammengestellten Team an den Start. Wir freuen uns auf den Gaststart am traditionellen Nürburgring.»

Sein Fahrer ist hoch motiviert: «Ich bin sehr glücklich darüber, dass SSR Performance mich als Fahrer für den DTM-Gaststart einsetzt. Das ist mein erstes Rennwochenende in dieser Serie – es wird bestimmt eine große Herausforderung», sagt der 35-jährige Ammermüller. «Eine perfekte Vorbereitung war aufgrund der Kürze der Zeit nicht möglich, das Reglement ist anders. Damit wird es auf jeden Fall spannend und interessant. Ich gehe hochmotiviert am Nürburgring an den Start.»

Mit Spannung erwartet wird auch der allererste Auftritt eines Porsche in der langen Geschichte der DTM. «Der Gaststart ist eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir sind natürlich gespannt, ob es dem Porsche auf Anhieb gelingt, vorne mitzufahren», ergänzt Elsner.

Wolfgang Hatz, Teamchef SSR Performance: «An die DTM, an der ich ja schon viele Jahre aktiv teilgenommen habe, habe ich sehr gute Erinnerungen. Nun hoffen wir mit unserem jungen Team der SSR Performance auf ein superspannendes Rennwochenende. Vor allem wünschen wir uns, dass wir mit dem ersten Rennen nach der Unwetterkatastrophe auch einen Beitrag für die Region leisten können.»