Valentino Rossi in die DTM? Das sagt Gerhard Berger 08.08.2021 - 21:22 Von Andreas Reiners

© DTM 2019 auf der Rossi-Ranch: Gerhard Berger, Valentino Rossi und Sebastien Ogier

Valentino Rossi möchte in Zukunft gerne in GT3-Autos Rennen bestreiten. Wir erinnern uns: 2019 hatte er Gerhard Berger versprochen, als Fahrer in die DTM zu kommen. Inzwischen setzt die Serie sogar auf GT3-Autos.