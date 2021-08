Timo Bernhard: Der nächste Porsche für die DTM?

SSR Motorsport absolviert auf dem Nürburgring mit einem Porsche einen Gaststart in der DTM und erwägt einen kompletten Einstieg. Auch Timo Bernhard wird sich mit dem Thema beschäftigen.

Porsche kommt in die DTM! SSR Motorsport absolviert am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring einen Gaststart. Und es ist nicht auszuschließen, dass der Rennstall nicht nur reinschnuppert, sondern auch komplett einsteigt.

«Wir müssen nun untersuchen, was wollen wir, was haben wir in der Zukunft vor? Das ist das Thema DTM ein ganz, ganz wichtiges», sagte Teamchef Wolfgang Hatz im AvD Motor & Sport Magazin auf Sport1.

«Für Porsche ist es eine gute Sache, dass Porsche jetzt in der DTM dabei ist. Wir wollen es als Versuchsballon probieren und eine vernünftige Vorstellung abliefern», sagte Hatz: «Nächstes Jahr werden wir uns starke Gedanken machen, wie unser weiteres Engagement ist. Ich bin der DTM schon lange verbunden und ein sehr starker Unterstützer. Aus meiner Sicht ist sie die wichtigste Motorsport-Plattform in Deutschland und da muss Porsche dabei sein.»

Gut möglich ist es auch, dass es nicht beim Porsche von SSR Performance bleibt. Auch die Mannschaft von Timo Bernhard ist ein Kandidat für einen Einstieg.

«Es ist auf jeden Fall spannend, das Auto da fahren zu sehen. Ich werde mir den DTM-Lauf auch am Nürburgring anschauen und bin sehr gespannt, wie die Serie sich entwickelt», sagte Bernhard.

Er will sich aber noch nicht festlegen, sondern wird am Nürburgring Gespräche führen, sich umschauen. «Es ist noch zu früh zu sagen, ob das auch was für mich ist», sagte er: «Ich schaue es mir an und gehe mit offenen Augen durch die Welt.»

Bernhard zählt zu den erfolgreichsten Motorsportlern in Deutschland. 2010 (mit Audi) und 2017 (mit Porsche) gewann er die legendären 24 Stunden von Le Mans. 2015 und 2017 wurde er Sportwagen-Weltmeister. 2008 holte er den Gesamtsieg bei den 12 Stunden von Sebring in einem LMP2-Porsche. Außerdem gewann er fünfmal die 24 Stunden auf dem Nürburgring.

Der Rennstall wurde 2010 als «Rallye Team75» mit Timo Bernhard als Fahrer in der deutschen Rallye-Szene an den Start gebracht. Nach zahlreichen Erfolgen und Rallye-Gesamtsiegen, unter anderem mit dem Porsche 911 GT3, entschloss man sich, als Team75 2013 in den Porsche Carrera Cup Deutschland einzusteigen. Nach drei Jahren ging das Team 2016 auch im ADAC GT Masters mit einem Auto an den Start, inzwischen setzt das Team zwei Autos ein.