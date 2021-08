DTM: Vorverkauf für Norisring-Finale gestartet

Eine Saison musste die DTM am Norisring pausieren, jetzt ist das fränkische Monaco zurück im Kalender – und dann vom 8. bis 10. Oktober gleich als Saison-Finale!

Für das Highlight am Norisring sind ab sofort im DTM-Ticket-Shop unter tickets.dtm.com und über die DTM-Ticket-Hotline (01806 991166) Eintrittskarten in allen Kategorien erhältlich.

Die Zuschauer erwartet neben der DTM ein Rahmenprogramm mit der DTM Trophy, dem BMW M2 Cup, der spektakulären DTM-Drift-Show und der DTM Classic. Dort liefern die Tourenwagen Legenden (TWL) Zweikämpfe zwischen legendären Fahrern und Autos.

Für Samstag und Sonntag werden unter Einhaltung der behördlichen Auflagen alle Tribünen geöffnet sein, am Freitag werden die Fans auf der Alpha-Tribüne, der Speck-Pumpen-Tribüne und der Steintribüne willkommen geheißen. Auch die Rollstuhlfahrerbereiche sind freitags bereits geöffnet.

Für eine reibungslose und umweltschonende Anreise ist dank des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg ebenfalls gesorgt, da das DTM-Ticket wie in den vergangenen Jahren auch als VGN-Fahrschein gilt.

Jürgen Schielein, 2. Vorsitzender des MCN: «Der MCN ist sehr stolz darauf, dass das DTM-Saison-Highlight Norisring-Speedweekend erstmals auch das Finale der DTM-Saison stellt. Besonders freuen wir uns aber auf unsere vielen Fans und Zuschauer und möchten nochmals unseren Dank an die ITR und unsere Freunde vom Hockenheimring richten, die dies erst ermöglicht haben.»

Auch Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR, freut sich auf viele Zuschauer am Rennwochenende: «Dass wir zurück am Norisring sind und unsere treuen Fans dort begrüßen dürfen, ist für uns eine überragende Sache. Man merkt langsam, dass es sich in der Meisterschaft zuspitzt, und die nächsten Events in Spielberg, Assen und Hockenheim werden sicher sehr intensiv. Ich denke, wir können uns auf ein großartiges Finale am Norisring freuen.»