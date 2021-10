DTM: Norisring wird zum Saisonfinale zur pinken Insel

Die DTM bekommt zum Finale einen Titelsponsor. Das führt dazu, dass am letzten Rennwochenende die Farbe Pink sehr prominent vertreten sein wird.

Die DTM zeigt sich zum Saisonfinale pretty in Pink: BWT, Best Water Technology, wird Titelsponsor des aisonfinales kommendes Wochenende am Norisring.

Die spannende Entscheidung im Meisterschaftsrennen 2021 fällt dann unter dem Titel «DTM Norisring powered by BWT». Darüber hinaus wird die Rennstrecke in die mittlerweile aus vielen Sportarten bekannten typischen BWT Farben getaucht und somit zu einer pinken Insel.

Im Mittelpunkt steht auch hier der Slogan «Change the world sip by sip» – dem Aufruf, auf unnötige Einwegplastikflaschen zu verzichten und damit die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. BWT sorgt mit seiner patentierten Technologie dafür, dass Wasser an nahezu jedem erdenklichen Ort auf der Welt zu gesundem, mineralisiertem, schmackhaften Trinkwasser wird.

«Mit BWT haben wir ein Top-Unternehmen als diesjährigen Titelpartner der Norisringrennen gewonnen, welches mit seinen Werten hervorragend in die DTM-Familie passt. Das Thema Nachhaltigkeit ist aktueller denn je und auch wir beschäftigen uns – unter anderem in der Projektplanung der DTM Electric – ab der kommenden Saison ausführlich damit», so Martin Michel, DTM Director Commercial. «Wir freuen uns alle gemeinsam auf ein spannendes Saisonfinale 2021 am Norisring – powered by BWT.»