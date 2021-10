TV-Überraschung: DTM ab 2022 auf ProSieben

Die DTM wird auch 2022 von der bisherigen Sendergruppe übertragen. Allerdings erfolgt dabei ein Wechsel von Sat.1 zu ProSieben.

Überraschender Wechsel innerhalb der Sendergruppe: Die DTM wird auch 2022 von der Seven.One Sports GmbH übertragen. Allerdings laufen die Rennen nicht mehr wie gewohnt in Sat.1, sondern ab der kommenden Saison auf dem Schwesternsender ProSieben.

Das gaben die Verantwortlichen am Sonntagmorgen im Rahmen des DTM-Saisonfinales auf dem Norisring bekannt. Die DTM lief von 2018 bis einschließlich 2021 in Sat.1. Laut Mitteilung wurde ein «mehrjähriger Vertrag» unterzeichnet. Die Formel E wird übrigens ab 2022 ebenfalls auf ProSieben gezeigt.

«Sehr gute Entwicklung gezeigt»

«Sowohl die DTM als auch die Formel E haben in dieser Saison eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Mit dem Wechsel von SAT.1 zu ProSieben wollen wir beiden Rennserien einen weiteren Impuls geben. ProSieben freut sich auf spektakulären und nachhaltigen Motorrennsport», sagte ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann.

Benedikt Bo¨hme, Gescha¨ftsfu¨hrer der DTM-Dachorganisation ITR GmbH: «Wir freuen uns sehr daru¨ber, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem sehr verla¨sslichen Partner fortfu¨hren zu ko¨nnen. Wir werden auch den ProSieben-Zuschauern in den kommenden Saisons Motorsport auf allerho¨chstem Niveau bieten.»

Sat.1 zeigte die DTM seit 2018 und musste in diesem Jahr, dem ersten mit neuem GT3-Reglement, in absoluten Zahlen einen deutlichen Rückgang verzeichnen. Konkret sahen 2020 im Schnitt 581.000 Fans zu, 2021 sind es nach 14 von 16 Rennen 430.000 Fans, Tendenz zuletzt leicht steigend.

Für Sender und ITR ist allerdings der Marktanteil in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen der Maßstab, die harte TV-Währung, wenn man so will. Für den Sender ist dabei eine 6 vor dem Komma das Ziel, eine 7 wäre wünschenswert. 2020 lag der durchschnittliche Marktanteil bei 6,08 Prozent. 2021 beträgt er im Moment 5,9 Prozent.

ProSieben besser als Sat.1

Unter diesem Gesichtspunkt findet auch der Wechsel statt, denn in der Zielgruppe erreicht ProSieben bessere Werte als Sat.1. 2020 lag der Anteil bei 9,1 zu 7,7 Prozent. Zuletzt im September waren es auf ProSieben 7,5, in Sat.1 sieben Prozent.

Daneben versprechen sich die Verantwortlichen flexiblere Möglichkeiten der Programmplanung und der Cross-Promotion, um die DTM breiter aufstellen zu können. Generell ist es nicht neu, dass die DTM ein jüngeres Publikum erreichen möchte, dafür wurde bereits die Plattform, auf der unter anderem eSports und die DTM Electric einen Platz haben (werden), umgekrempelt.

Die DTM-Saison 2022 startet mit dem ersten Rennwochenende in Portimao (29. April bis 1. Mai 2022) und endet mit dem Finale am Hockenheimring (7. bis 9. Oktober 2022). Fu¨r 2022 sind insgesamt neun Rennwochenenden geplant, mit Rennen in Deutschland, O¨sterreich, Belgien und Portugal.

Die Saison 2021 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Monza: 0,5/0,5 MA: 5,7/6,0

Lausitzring: 0,31/0,35 MA: 5,7/4,3

Zolder: 0,30/0,61 MA: 4,5/7,4

Nürburgring: 0,36/0,48 MA: 9,1/4,7

Spielberg: 0,34/0,41 MA: 7,7/4,6

Assen: 0,43/0,48 MA: 8,2/6,4

Hockenheim: 0,37/0,60 MA: 5,8/4,9

Der bisherige Gesamtschnitt: 0,430/5,9

Die Saison 2020 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Spa: 0,538/0,622 MA: 7,2/6,1

Lausitzring: 0,516/0,581 MA: 6,9/5,5

Lausitzring 2: 0,648/0,736 MA: 8,1/6,6

Assen: 0,478/0,676 MA: 4,8/4,2

Nürburgring 1: 0,555/0,56 MA: 8,1/5,8

Nürburgring 2: 0,507/0,680 MA: 8,2/5,8

Zolder 1: 0,507/0,475 MA: 6,0/4,1

Zolder 2: 0,402/0,701 MA: 5,1/4,9

Hockenheim: 0,551/0,726 MA: 7,1/5,1

Gesamtschnitt: 0,581

Die Saison 2019 (Samstag/Sonntag in Millionen und Marktanteil bei den 14-49-Jährigen in Prozent):

Hockenheim: 0,82/0,86 MA: 7,2/6,3

Zolder: 0,41/0,52 MA: 6,5/5,4

Misano: 0,48/0,43 MA: 5,6, 4,5

Norisring: 0,34/0,80 MA: 5,1/7,6

Assen 0,54/0,70 MA: 6,2/6,5

Brands Hatch: 0,62/0,63 MA: 5,4/6,6

Lausitzring: 0,50/0,63 MA: 8,0/6,0

Nürburgring: 0,51/0,61 MA: 6,9/6,9

Hockenheim 2: 0,68/1,02 MA: 7,9/7,4

Gesamtschnitt: 0,616

Die Saison 2018 (Samstag/Sonntag in Millionen):

Hockenheim: 0,70/0,63

Lausitzring: 0,47/0,69

Budapest: 0,66/0,87

Norisring: 0,58/0,58

Zandvoort: 0,52/0,61

Brands Hatch: 0,51/0,59

Misano: 0,46/0,41 (auf Kabel eins)

Nürburgring: 0,52/0,60

Spielberg: 0,55/0,74

Hockenheim 2: 0,50/0,71



Gesamtschnitt: 0,595