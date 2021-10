Abt bleibt in der DTM und bestätigt van der Linde

Abt Sportsline wird auch 2022 in der DTM an den Start gehen, und das mit mindestens zwei Autos. Ein Fahrer steht auch bereits fest: Kelvin van der Linde.

Der Titelkandidat bleibt an Bord: Am Freitag vor dem großen DTM-Finale auf dem Norisring hat Abt Sportsline in Kelvin van der Linde den ersten Fahrer für 2022 bestätigt. Und damit gleichzeitig auch, dass der Traditions-Rennstall auch in der kommenden Saison an den Start gehen wird.

«Die Botschaft ist klar: Wir bekennen uns weiter zur DTM und freuen uns darauf, die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kelvin fortzusetzen», sagt Teamchef Thomas Biermaier. «Kelvins Premierensaison in der DTM hat jeden im Team beeindruckt. Er ist einer der schnellsten GT-Fahrer der Welt und war auf dem Audi R8 LMS in diesem Jahr ganz klar der Maßstab. Noch dazu ist er ein super Typ und einfach einer von uns: ABT hat Kelvin schon unterstützt, als er als junger Mann von Südafrika nach Deutschland kam. Er lebt seitdem in der Nähe von Kempten und ist im ganzen Team extrem beliebt. Auch für die DTM ist er eine absolute Bereicherung. Die Fans lieben ihn.»

Der 25 Jahre alte Südafrikaner holte in seiner ersten DTM-Saison bisher vier Siege und fünf Pole-Positions. Vor den letzten beiden Rennen liegt er nur 14 Punkte hinter Tabellenführer Liam Lawson auf Platz zwei.

«Die DTM war immer mein Traum», sagt Kelvin van der Linde. «Abt Sportsline hat diesen Traum wahr werden lassen. An meinem ersten Wochenende in der DTM in Monza gleich ein Rennen zu gewinnen, war der Hammer. Obwohl wir am Red Bull Ring und in Assen zwei schwierige Wochenenden hatten, sind wir weiter im Titelrennen. Das zeigt, wie stark das Team ist. Meine Jungs von ABT sind die besten im ganzen Fahrerlager. Es ist toll, schon vor dem Finale zu wissen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Das gibt mir zusätzliche Motivation. Die DTM hat alle meine Erwartungen übertroffen. Man wird viel mehr wahrgenommen als in allen anderen Rennserien, in denen ich bisher am Start war. Die DTM- Wochenenden sind sehr intensiv und das Level ist extrem hoch.»

Abt Sportsline wird in der DTM-Saison 2022 mindestens zwei Audi R8 LMS GT3 evo II einsetzen. «Die DTM ist ein starkes Produkt mit einer attraktiven Präsenz auf SAT.1 und einer großen Medienreichweite», sagt Thomas Biermaier. «Wir arbeiten am bestmöglichen Paket für 2022. Schade ist, dass ‚Rocky‘ Audi verlässt. Auch wenn er nicht mehr für uns in der DTM startet, bleibt er ein guter Freund des Hauses. Wir schätzen ihn als Mensch und Rennfahrer sehr.»