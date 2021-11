HRT vor Coup: David Schumacher absolviert DTM-Test

Die Mercedes-Teams bereiten sich in Le Castellet auf die neue Saison vor und testen neues Fahrerpersonal. Prominenter Gast in einem HRT-Mercedes: David Schumacher, Sohn von Ralf Schumacher.

2022 fährt möglicherweise wieder ein Schumacher in der DTM: David Schumacher wird in dieser Woche am 10. und 11. November in Le Castellet im Rahmen des Young Driver Tests einen Mercedes-AMG GT3 des HRT-Teams fahren. Das bestätigte das Team auf Nachfrage. Motorsport.com hatte zuerst darüber berichtet.

Der Rennstall von Hubert Haupt, der 2021 mit Maximilian Götz den DTM-Titel gewonnen hatte, versammelt sowieso einen Großteil des aktuellen deutschen Formel-Nachwuchses in Frankreich, denn neben Formel-3-Pilot Schumacher sind auch die beiden Formel-2-Piloten Lirim Zendeli und David Beckmann am Start. Komplettiert wird die HRT-Runde vom Briten Jake Hughes.

Hubert Haupt wird mit seinem Rennstall auch 2022 in der DTM an den Start gehen. Bislang wurden zwei Autos eingesetzt mit Götz und Vincent Abril in den Cockpits, am Nürburgring und in Hockenheim war auch Haupt selbst als Gaststarter dabei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Team in der kommenden Saison permanent drei Autos einsetzen wird.

Aus der Formel 3 in die DTM?

David Schumacher, Sohn von Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher und Cousin von Formel-1-Fahrer Mick, absolvierte 2021 seine zweite Formel-3-Saison.

Nachdem er im ersten Jahr nicht einmal in die Punkte fahren konnte, steigerte er sich deutlich, ein Rennen konnte er gewinnen und wurde mit 55 Punkten Gesamtelfter. Er hatte es zuletzt offen gelassen, wie es weitergeht.

Neben einer weiteren Saison in der Formel 3 ist auch der Aufstieg in die Formel 2 eine Option. Oder aber die DTM, in der in der Vergangenheit auch schon Onkel Michael und Papa Ralf mitwirkten. Michael Schumacher bestritt 1990 und 1991 fünf Rennen, Ralf fuhr von 2008 bis 2012 für Mercedes.