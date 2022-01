Rast und van der Linde: So sehen die Abt-Audis aus

Das Auto von Kelvin van der Linde hat dasselbe Grundlayout, allerdings in Schwarz-Weiß.

Abt hat bereits die Hüllen fallen lassen: Der Rennstall zeigt die Designs der beiden Audis von René Rast und Kelvin van der Linde. Dabei werden bei Rasts Boliden Erinnerungen wach.

Fans werden sich in der DTM-Saison 2022 nicht lange orientieren müssen, denn das Auto von René Rast dürften sie sofort erkennen. Der Abt-Audi ist in dem rot-weißen Design gehalten, das an seine Meisterautos aus der Class-1-Ära der DTM erinnert.

Das Auto von Kelvin van der Linde hat dasselbe Grundlayout, allerdings in Schwarz-Weiß. «Ich habe das neue Design kurz vor Weihnachten bei einem Abt Partnerworkshop das erste Mal gesehen», sagt der Südafrikaner. «Ich finde, es sieht mega aus.»

Gute Nachrichten gab es zudem für Abt in aktuell schwierigen Zeiten: Mit Hyla, Kuka, Porta und Würth begrüßt ABT Sportsline gleich vier neue Partner in der DTM.

Unverändert an Bord sind H&R, Fujitsu, Ravenol, Schaeffler, die Scherer Gruppe, Sonax und Südpack. «Wir haben auf den beiden Autos kaum noch Flächen frei», ist ABT Sportmarketing-Chef Harry Unflath stolz. «Dass wir auch Partner für die DTM begeistern konnten, die mit uns in der Formel E waren, freut mich ganz besonders.»